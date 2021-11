(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 Violenza donne: Papatheu (FI), contrastare abusi su persone con disabilità, non alimentare una doppia discriminazione

“Occorre intervenire al più presto per contrastare la violenza sulle donne con disabilità. Un fenomeno, purtroppo, in crescita nel nostro Paese”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Urania Papatheu, in occasione del convegno promosso in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus – Aps, presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani, a Roma, dal titolo “Fai la differenza: ferma la violenza”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Il più delle volte, poi, come segnalato dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, le donne con disabilità non denunciano gli abusi subiti – ha proseguito la parlamentare di FI -. Da decisori politici dobbiamo, quindi, chiederci cosa possiamo fare per non diventare alla fine carnefici ed alimentare, in assenza di nostre determinazioni, una doppia discriminazione”.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

