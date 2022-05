(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 NOTA STAMPA

VIOLENZA DONNE, MAIORINO (M5S): VOTO A UNANIMITÀ SU UOMINI MALTRATTANTI BELLA PAGINA DELLA POLITICA

ROMA, 25 maggio – “L’8 marzo 2020, alla vigilia della pandemia, avevo presentato il mio disegno di legge per l’istituzione dei percorsi per uomini maltrattanti. Lo avevo fatto in quel giorno come gesto d’amore verso le donne, perché non potranno mai davvero difendersi dalla violenza maschile, se gli uomini non vengono coinvolti attivamente in questo processo di cambiamento culturale, che riguarda i singoli così come la collettività. A distanza di due anni, col grande lavoro svolto in commissione Femminicidio, abbiamo presentato, insieme alla senatrice Conzatti, che con me ha portato avanti questa battaglia, la relazione oggi votata nell’aula del Senato. Ritengo il voto dato all’unanimità su questo testo da tutti i gruppi, di maggioranza così come di opposizione, un passo storico per il Paese. Un colpo deciso, che nel tempo, ne sono certa, si rivelerà anche decisivo, a quel residuo di patriarcato ancora presente in forma strisciante all’interno della nostra società, nei rapporti interpersonali, nelle famiglie, nelle rappresentazioni del femminile così come del maschile. La politica del dialogo, al di là di steccati ideologici e tesi propagandistiche, oggi ha scritto una bella pagina ed ha vinto”.

Così in una nota la senatrice M5S Alessandra Maiorino, relatrice della Relazione approvata oggi al Senato.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this