(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 NOTA STAMPA

VIOLENZA DONNE, M5S: OGGI A ‘NEMMENO CON UN CLIC’ FOCUS SU DONNE MIGRANTI E CONVENZIONE DI ISTANBUL

ROMA, 13 dicembre – “La Convenzione di Istanbul chiede ai governi di riconoscere la violenza contro le donne come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione sui rifugiati del 1951 e come criterio da considerare quando le donne e le ragazze cercano protezione internazionale in Europa. Proprio in materia di protezione verso le donne richiedenti asilo quella importantissima convenzione purtroppo viene ignorata troppe volte, anche nel nostro Paese. Ad esempio, va assolutamente perseguita la possibilità di concedere alle donne migranti sopravvissute a violenza domestica un permesso di soggiorno autonomo quando il loro status di residenza dipende da quello del loro partner violento”. Così la senatrice M5S Cinzia Leone che oggi nella puntata di ‘Nemmeno con un clic’, a rubrica social del Movimento 5 Stelle, parlerà di violenza sulle donne migranti con Salvatore Angelico, presidente dell’associazione “Albero della vita” di Milano.

‘Nemmeno con un clic’ è l’appuntamento digitale che segna l’impegno del Movimento 5 Stelle in prima linea nel contrasto ad ogni forma di violenza di genere, privata, sessuale e sui minori. La diretta streaming verrà trasmessa sulla pagina MoVimento 5 Stelle Senato e sulla pagina della senatrice Cinzia Leone.

Movimento 5 Stelle

