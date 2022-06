(AGENPARL) – mer 22 giugno 2022 NOTA STAMPA

VIOLENZA DONNE, LEONE (M5S): NECESSARIO RAFFORZARE CPI E RICONOSCERE STUPRO COME ATTO GENOCIDARIO

ROMA, 22 giugno – “Lo stupro è un’azione aberrante che provoca conseguenze devastanti sulle vittime, ne distrugge la psiche e l’anima, le getta in uno stato d’animo depressivo che spesso le conduce al suicidio. È una forma di violenza frequente nelle guerre ed è un dolore aggiuntivo a quello provocato dalle armi e dalle distruzioni. Anche in queste circostanze sono le donne che pagano il prezzo più caro. Anche nella guerra che la Russia ha mosso all’Ucraina si consumano violenze, atrocità e stupri ai danni delle donne. Votiamo con convinzione a favore di questa importante mozione perché siamo convinti sia fondamentale accertare e punire puntualmente i crimini internazionali, che sia doveroso assicurare alla Corte penale internazionale risorse finanziarie e umane adeguate, che si debba dare piena attuazione all’agenda ‘Donne, pace e sicurezza’, che ci si debba adoperare affinché lo stupro venga riconosciuto come atto di natura genocidaria”.

Lo ha detto la senatrice M5S Cinzia Leone nella dichiarazione di voto sulla mozione, a prima firma del senatore Giorgio Fede, sul supporto all’attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre.

