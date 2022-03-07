(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 NOTA STAMPA
VIOLENZA DONNE, LEONE (M5S): LA SENSIBILIZZAZIONE FUNZIONA, BISOGNA RAFFORZARLA SU MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
Lo ha detto la senatrice M5S Cinzia Leone nel corso del convegno promosso oggi pomeriggio al Senato sulle mutilazioni genitali femminili.
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VIOLENZA DONNE, LEONE (M5S): LA SENSIBILIZZAZIONE FUNZIONA, BISOGNA RAFFORZARLA SU MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
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