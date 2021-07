(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 INVITO STAMPA

VIOLENZA DONNE, “IL DOLORE SOSPESO” E POLO DI RICERCA PEDAGOGICA. 13/7 CONVEGNO AL SENATO

Roma, 12 lug – Due presentazioni domani nel corso di un convegno promosso al Senato dalle senatrici del MoVimento 5 Stelle Mariolina Castellone, Elvira Lucia Evangelista e Cinzia Leone. Al centro del confronto in programma domani alle ore 13.00 nella sala Nassiriya di Palazzo Madama, ci saranno infatti il romanzo “il dolore sospeso” di Maria Antonietta D’Onofrio e il progetto del Primo Polo di Ricerca Pedagogica a partire dalla cura.

Il dibattito vedrà la partecipazione di Eleonora Aloise Pegorin, pedagogista e protagonista del romanzo “Il dolore sospeso”; Teresa Sposato, presidente dello sportello antiviolenza La Ginestra; Vera Squatrito, mamma di Giordana Di Stefano, la ragazza uccisa dall’ex fidanzato il 7 ottobre del 2015; Renata Ferraro, pedagogista. Concluderanno le senatrici Castellone, Evangelista e Leone.

“La violenza domestica e di genere è una piaga sociale contro cui è necessario agire su più fronti – affermano le senatrici Castellone, Evangelista e Leone – la prevenzione, la tutela immediata di chi denuncia e il sostegno psicologico. Chi vive una situazione di violenza, sia essa verbale, psicologica, fisica, deve essere aiutato subito. In questo senso è importante anche intervenire nelle scuole: riconoscere un disagio e affrontarlo, anche da un punto di vista scientifico e pedagogico, può essere una chiave per affrontare quello che sta diventando un fenomeno a dir poco preoccupante”.

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

