VIOLENZA DONNE. BONAFONI (CIVICA ZINGARETTI): BENE FINANZIAMENTO FONDO CONTRASTO, RINNOVO IMPEGNO REGIONE LAZIO

“Ancora una volta la Regione Lazio rinnova il suo impegno a favore delle donne rifinanziando il Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità. Bene il raddoppio delle risorse, quest’anno 1 milione e 875mila euro, che andranno ad affiancare e sostenere le attività di chi ogni giorno dalla prima linea combatte questa piaga, dai centri antiviolenza, alle case rifugio, ai progetti di sensibilizzazione e di educazione rivolti alle giovani generazioni. Contro gli stereotipi che alimentano la spirale della violenza e affliggono la nostra società, fortemente ancorata a una struttura di stampo patriarcale, non basta stigmatizzare e chiedere più sicurezza. Serve un impegno costante diretto a ribaltare un paradigma culturale e un sostegno a tutte quelle associazioni, ong, reti e spazi sociali che hanno fatto della lotta alla violenza di genere una missione. Una strada intrapresa dall’inizio della prima legislatura dalla Regione Lazio a guida Zingaretti, che di anno in anno moltiplica gli sforzi per camminare al fianco delle donne e dei loro diritti”. Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.

