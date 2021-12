(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 VIOLENZA DONNE, BINI (PD): TUTELA, SICUREZZA E PREVENZIONE E’ CIO’ DI CUI TUTTE NOI ABBIAMO BISOGNO

“Su determinate tematiche non esistono bandiere né partiti. Quello sulla violenza contro le donne è uno dei temi che rientra in questa categoria.

Oggi, il cdm, ha approvato il ddl violenza sulle donne a firma delle ministre del nostro Governo.

Gli undici articoli di cui si compone il disegno di legge prevedono, tra gli altri, l’uso del braccialetto elettronico sui responsabili di stalking a tutela della persona offesa e pene più dure per i reati di percosse, lesioni, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento se si tratta di violenza domestica da soggetto già ammonito.

Vige, inoltre, l’obbligo di informare la vittima se il suo aggressore sta per essere scarcerato.

L’approvazione del ddl è l’ennesima dimostrazione che il Governo Draghi sta lavorando nella giusta direzione. Tutela, sicurezza e prevenzione è ciò di cui tutte noi abbiamo bisogno.”

Federica Scozzari

