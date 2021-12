(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 Violenza donne, Bernini (Fi): ddl colma vuoti codice rosso

“Le nuove norme per il contrasto alla violenza sulle donne sono un ulteriore step per rafforzare gli strumenti di prevenzione e di protezione e colmare le lacune emerse nell’applicazione del codice rosso. Un intervento necessario e urgente, perché troppe donne che hanno trovato il coraggio di denunciare si sono trovate esposte alle rappresaglie dei partner-aguzzini. In questo senso, la possibilità di decidere il fermo di fronte a indizi che facciano temere per l’incolumità della donna rappresenta un salto di qualità nella risposta dello Stato, così come la facoltà di procedere d’ufficio. Altrettanto fondamentale è l’aiuto economico garantito già nella fase delle indagini, un incentivo a denunciare per le donne che si trovano in una situazione economica difficile. Ora facciamo presto in Parlamento e poi mettiamo gli uffici giudiziari in condizione di rendere effettiva questa buona legge”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

