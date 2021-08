(AGENPARL) – dom 15 agosto 2021 ​​Lunedì 16 agosto 2021 ore 9.30

Azienda Faccoli a Coccaglio (Brescia)

AL VIA IN LOMBARDIA

LA VENDEMMIA 2021

Al via la vendemmia 2021 in Lombardia con la raccolta del primo grappolo di uva in Franciacorta che, come da tradizione, inaugura l’entrata nel vivo delle operazioni in campo in tutta la regione.

L’appuntamento è per domani lunedì 16 agosto 2021, dalle ore 9.30, nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, in provincia di Brescia. Per l’occasione verrà divulgata l’analisi della Coldiretti Lombardia con le prime stime sull’andamento qualitativo e quantitativo a livello regionale.

(15/08/2021)

🔊 Listen to this