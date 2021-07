(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 Vino: Cia dal Forum Nazionale, entro 2021 rimbalzo del 9%. Già persi 3 mld

L’evento in collaborazione con Uiv. Ripresa ancora lenta, investire su promozione Made in Italy,

e-commerce (+120%) ed export in Cina (+22%). Boom di rosati e bollicine (1 mld di bottiglie nei

prossimi tre anni)

Roma, 20 lug – Dal lockdown al pieno rilancio, ma non prima del 2022. Dopo l’anno della

pandemia, che è costato al settore un crollo medio dei fatturati del 15%*, il vino Made in Italy ha innescato

la risalita e per fine 2021 è atteso un rimbalzo del 9%. Ma per tornare ai livelli pre-Covid, vale a dire a quei

13 miliardi di euro di valore alla produzione del 2019, la strada da fare è ancora lunga. Bisogna attendere

la ripresa stabile della ristorazione e del turismo, così come del commercio mondiale, confidando che la

variante Delta non imponga nuove restrizioni, e nel frattempo puntare su nuovi canali, mercati e trend.

Scommettendo sull’e-commerce (+120% nei primi sei mesi del 2021), sull’export in Paesi strategici come

la Cina (+22% nel primo quadrimestre) e sul boom del vino rosato, che si affianca a quello delle bollicine

italiane, avviate verso 1 miliardo di bottiglie prodotte entro i prossimi tre anni. Questo il quadro del

comparto secondo il Forum Nazionale Vitivinicolo 2021, promosso da Cia-Agricoltori Italiani in

collaborazione con Unione Italiana Vini e tenutosi oggi a Roma, all’Ara Pacis, alla presenza del ministro

delle Politiche agricole Stefano Patuanelli.

Per colpa delle chiusure, il vino italiano ha perso nel 2020 circa un quarto del proprio business sul

mercato interno, pari a più di 3 miliardi di euro, con i picchi negativi registrati sul fronte della ristorazione (-

40%) e delle enoteche (-23%). Le perdite per il lungo stop al consumo fuori casa sono state solo in parte

compensate da quello tra le mura domestiche, con l’aumento degli acquisti di vino nella Gdo (+12%),

insieme alla sostanziale tenuta delle esportazioni, che hanno perso il 2,3% sul 2019 a 6,3 miliardi di euro,

con una contrazione notevolmente inferiore rispetto agli altri Paesi esportatori (-20,4%).

Quanto all’anno in corso, secondo Cia e Uiv, le previsioni per il vino tricolore sono di chiudere il

2021 con un giro d’affari di circa 11 miliardi di euro, mantenendo intatto il secondo posto nella classifica

globale dei maggiori Paesi esportatori, dopo la Francia, con una quota del 20% sul totale del vino

esportato nel mondo. Dal settore arrivano prove forti di ripartenza, anche grazie alle riaperture, e si

comincia a riequilibrare anche il rapporto di forza tra off e on-trade, nel 2020 tutto sbilanciato sulla Grande

distribuzione organizzata. Nella situazione attuale, infatti, escluso il rischio di nuovi stop legati alle varianti

del virus, si stima che i consumi legati al canale Horeca cresceranno del 19% sul 2020, anche se il saldo

resterà ancora passivo rispetto al 2019 (-26% pari a 4,6 miliardi), mentre nella Gdo l’aumento si attesterà

al +8%. Positive le prospettive del vigneto Italia, con un potenziale produttivo in crescita fino a toccare gli

800.000 ettari entro il 2025, anche per merito della Pac con la proroga dei diritti d’impianto e nuove

opportunità per migliaia di giovani.

Intanto, per sostenere il rilancio post pandemia, è necessario cavalcare le nuove tendenze del

vino. Come l’e-commerce e il coinvolgimento digitale. Per Cia e Uiv, infatti, il 52% dei consumatori ha

acquistato vino online per la prima volta durante il lockdown. Di questi, almeno il 40% continuerà a usare il

canale web per la spesa, abitualmente o meno frequentemente, con una crescita di siti aziendali e portali

dedicati del 75%. A guidare invece la ripresa delle esportazioni Made in Italy, saranno ancora una volta gli

spumanti, che rappresentano quasi un quarto dell’export vinicolo nazionale, per un valore di circa 2

miliardi di euro, per il 70% grazie al sistema Prosecco. Un trend in crescita costante, tanto che si stima il

raggiungimento di 1 miliardo di bottiglie di bollicine entro il 2024, ossia oltre il 30% in più dell’attuale

produzione nazionale di 750 milioni di bottiglie. Accanto, il nuovo fenomeno dei rosati, 120 milioni di

bottiglie solo nel 2020 per un valore di 450 milioni di euro, con un effetto traino del nuovo Prosecco Rosé

superiore al +10%.

