(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 VINI E TERRITORIO, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): PATTO DEL COLLIO ALLARGATO, TERRA UNICA PER GENTE UNICA

“È molto bello vedere il proprio territorio così attivo, innovativo e con le idee molto chiare sul futuro. Il merito è soprattutto di amministratori capaci che sanno cosa significa lavorare per la propria città e per il proprio territorio. Desidero quindi complimentarmi personalmente con il sindaco di Cormòns Roberto Felcaro e l’accordo-quadro raggiunto con Gorizia, in questo Patto del Collio allargato che sono certo porterà benefici a tutti. Un altro passo avanti verso sinergie strettissime e fruttuose su un territorio vasto e meraviglioso. Sono molto soddisfatto di quanto sta accadendo nell’Isontino e di come ci stiamo preparando a quel 2025 che non deve essere un punto di arrivo, ma solo l’inizio di un futuro in cui bisogna lavorare insieme. Goriziano, Cormonese, Collio, Brda, Goriska, Monfalconese ed Aquileiese: terra unica per gente unica. Mai slogan fu più profetico. Il Tridente isontino è e sarà determinante per il futuro della nostra Regione. E le potenzialità della nostra provincia sono testimoniate anche dall’ultima classifica nazionale sulla qualità declinata per generazioni del Sole 24 Ore, che vede la provincia di Gorizia al quinto posto nella classifica relativa all’infanzia e al tredicesimo posto per i giovani dai 18 ai 35 anni. Non è un caso, secondo il mio parere, che la pandemia abbia fatto avvicinare molti giovani alle vicende politiche e amministrative del nostro territorio, come dimostrato anche dal coordinamento in materia di politiche giovanili tra i Comuni del Patto del Collio o l’istituzione della Consulta dei Giovani di Cormòns. Credo che il 2025, oltre ad un punto di inizio per una collaborazione più stretta nell’isontino sia soprattutto una possibilità per i nostri giovani, che probabilmente comprendono anche meglio degli adulti il valore del multiculturalismo, dell’integrazione e del lavoro di squadra”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

🔊 Listen to this