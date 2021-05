(AGENPARL) – sab 29 maggio 2021 UFFICIO Piazza Tancredi, 7

PREMIO ASIMOV PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

ECCO I VINCITORI DELLA FINALE PER LA PUGLIA SUD

Si è tenuta oggi pomeriggio online la finale per la “Puglia Sud” del Premio Asimov

per la divulgazione scientifica, un’iniziativa nazionale affidata per le province di Lecce,

Brindisi e Taranto al Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”

dell’Università del Salento e alla Sezione INFN di Lecce; coordinatore è stato il

professor Andrea Ventura, docente di Fisica sperimentale a UniSalento, in

collaborazione con Laura Viola, responsabile della Biblioteca del Dipartimento.

Quattordici le scuole superiori in gara, i cui studenti hanno presentato recensioni

dei libri finalisti per questa sesta edizione del Premio: “L’albero intricato” di David

Quammen (Adelphi), “L’ultimo Sapiens. Viaggio al centro della nostra specie” di

Gianfranco Pacchioni (Il Mulino), “La natura geniale. Come e perché le piante

cambieranno (e salveranno) il nostro pianeta” di Barbara Mazzolai (Longanesi),

“L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo” di Amedeo Balbi (UTET) e

“Imperfezione. Una storia naturale” di Telmo Pievani (Raffaello Cortina editore).

La commissione scientifica nazionale ha scelto di premiare le recensioni di:

 Alberto Casarano, Maria Chiara Giaffreda e Lorenzo Verardi del Liceo

scientifico e linguistico “Vanini” di Casarano;

 Giuseppe Bisignano, Simona di Presa, Benedetta Resta e Francesca

Senatore del Liceo scientifico “Ribezzo” di Francavilla Fontana;

 Maria Sofia Legittimo del Liceo scientifico e linguistico “Vallone” di Galatina;

 Aureliano Marco Corallo e Letizia Monaco del Liceo scientifico “Banzi Bazoli”

di Lecce;

 Gaia Sbocchi e Cristina Stefanelli del Liceo scientifico “da Vinci” di Maglie;

 Angela Donateo e Maria Lucia Sicuro dell’IISS “Trinchese” di Martano;

 Francesca Caruso, Francesca Pia D’Andria, Valentina Martino, Alessandra

Spagnolo e Francesco Maria Trovisi dell’IISS “Ferraris” di Taranto.

Hanno inoltre ricevuto una menzione per aver scritto la migliore recensione

all’interno del proprio istituto scolastico: Aurora Pizzolante per il Liceo “Quinto

Ennio” di Gallipoli, Matteo Micella per l’IISS “Fermi” di Lecce, Paolo Giuseppe Potì

del Liceo classico e musicale “Palmieri” di Lecce, Gloria Ronco e Marianna

Miglietta per l’IISS “Virgilio-Redi” di Lecce-Squinzano, Francesco Moscogiuri per

l’IISS “Del Prete – Falcone” di Sava e Camilla Roberto per il Liceo scientifico

“Battaglini” di Taranto.

Nel pomeriggio si è svolta, a seguire, la cerimonia finale nazionale del Premio,

con il coinvolgimento di 15 regioni. A rappresentare la Puglia Sud è stata Letizia

Monaco, studentessa del Liceo scientifico “Banzi Bazoli” di Lecce, già premiata a

livello regionale, per la sua recensione del libro “L’ultimo Sapiens”, risultata tra le

prime in tutta Italia per l’eccellente giudizio ottenuto.

Lecce, 29 maggio 2021

