(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA”

Comando Provinciale di Milano

Comunicato Stampa

VIMODRONE (MI): AVEVANO IMBRATTATO DUE VAGONI DELLA METROPOLITANA, QUATTRO WRITERS SPAGNOLI INDIVIDUATI E DENUNCIATI DAI CARABINIERI

Nella mattinata odierna, 7 agosto 2021, a Vimodrone, all’esito di un’attività d’indagine consistita nell’acquisizione di filmati videosorveglianza ed in successive identificazioni, i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato libertà, alla Procura della Repubblica di Monza, per deturpamento ed imbrattamento di mezzi di trasporto pubblici 4 giovani writers spagnoli tra i 19 ed i 22 anni, tutti senza fissa dimora in Italia ed incensurati.

I giovani sono stati individuati quali autori dell’imbrattamento di 2 vagoni della linea metropolitana, avvenuto lo scorso 28 luglio, presso la stazione della metropolitana “Vimodrone Cascina Burrona”, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

I quattro, all’esito di una perquisizione personale eseguita dagli operanti, sono stati trovati in possesso di 31 bombolette spray, tutte sottoposte a sequestro.

Milano, 07 agosto 2021

Sala Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Milano

