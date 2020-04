VIM “LIVE AT HOME”: MISTER MAT (26 APRILE, ORE 18:30)

(AGENPARL) – ven 24 aprile 2020

Dall’ex voce e chitarra dei Mountain Men la nuova performance per Visioninmusica “Live at Home”, direttamente dalla Francia…



Domenica 26 aprile 2020 – ore 18:30



MISTER MAT



Visioninmusica “Live at Home” continua i suoi collegamenti in live streaming dalle case degli artisti e questa volta si sposta a Grenoble per il suo prossimo appuntamento: domenica 26 aprile alle ore 18:30 sarà la volta di Mister Mat. Dopo 15 anni di viaggio e oltre 600 concerti con il gruppo Mountain Men, Mister Mat d’ora in poi si mostra solo, con la sua chitarra e la voce incantevole. Eric Burdon, Melody Gardot, Kimberose, Sarah McCoy e molti altri l’hanno avuto come ospite e ogni volta è stata una standing ovation. Un uomo di scena e di condivisione, a volte potente, a volte fragile, sottile e delicato, le sue canzoni sensuali e magnetiche ci trasportano all’istante in un universo al limite di tutte le emozioni.



Nel corso dell’evento in streaming verrà messa in evidenza la possibilità di contribuire con una donazione a favore dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale.Cliccando su questo link troverete le modalità per effettuare la donazione:https://www.aospterni.it/pagine/donazioni



Il calendario di Visioninmusica “Live at Home” proseguirà successivamente con Karima (3 maggio), Javier Girotto (7 maggio), Giuseppe Albanese (10 maggio), Nicola Andrioli (14 maggio), Claudio Jr De Rosa (17 maggio), Cristina Renzetti (21 maggio).



Tutti i live saranno accessibili in diretta streaming sul canale YouTube di Visioninmusica. Sarà inoltre disponibile il link alla pagina del concerto in diretta sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter ufficiali del festival.



Visioninmusica “Live at Home” fa parte di “JIP ON STREAMING”, il primo festival nazionale di jazz sul web, lanciato da Jazz Italian Platform.Visioninmusica è socio fondatore di Jazz Italian Platform (JIP), associazione nazionale di promoter, assieme a Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Jazz Network, Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music, Veneto Jazz. JIP condivide sulle sue pagine social tutte le iniziative dei propri associati.

