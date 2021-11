(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 VILLANI (M5S) LEGGE DI BILANCIO 2022: “URGE UN CORRETTIVO SUI FONDI EXTRA ANCHE PER OPERATORI 118”

“Davanti alla notizia di destinare 90 milioni di euro per incentivare medici, infermieri e Oss del Pronto Soccorso, prontamente ho chiesto al Ministro Roberto Speranza di trovare nella Manovra 2022 i fondi per il pari incentivo anche a medici, infermieri ed autisti-soccorritori del Sistema di Emergenza Territoriale 118 nazionale”: così la Deputata M5S Virginia Villani.

“Come ho più volte sottolineato in numerose missive, interpellanze e interrogazioni parlamentari questo settore è in grave sofferenza specialmente nella nostra Regione Campania e nelle province di Napoli e Salerno. Ritengo infatti, più opportuno che proprio come sono state anche rinnovate le USCA, siano garantiti fondi extra e sistemi incentivanti anche e soprattutto per il personale del 118, i veri eroi dell’emergenza Covid-19. Non è giusto che questi professionisti siano sempre bistrattati e mai sostenuti economicamente: il risultato è che è in corso un vero e proprio esodo che mette a rischio il servizio con gravi ripercussioni sul funzionamento dei pronto soccorso, sempre più intasati. Inoltre, senza un valido servizio 118 mettiamo gravemente a rischio anche i LEA e dunque, la salute dei cittadini! Su questo tema, interverrò, insieme ai colleghi Senatori M5S, proponendo specifici emendamenti correttivi, necessari per rendere più funzionale il servizio sanitario sul nostro territorio!” conclude Villani.

Valeria Cozzolino – Giornalista presso

Camera dei Deputati

🔊 Listen to this