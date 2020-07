(AGENPARL) – dom 26 luglio 2020 VILLAGGIO ROUSSEAU, ACCESA

LA TORCIA DELLE OLIMPIADI DELLE IDEE.

PROSSIMA TAPPA: 4 OTTOBRE

Si chiude la due giorni densa di lavori e risultati. Così si accende la torcia olimpica che proseguirà il suo percorso alimentando i lavori e le idee innovative nati durante il

Villaggio Rousseau. Una torcia che guiderà sino al 4 ottobre, giorno di San Francesco,

il grande ribelle che ispira le azioni del MoVimento 5 Stelle, e giorno in cui il MoVimento

si riunirà in un nuovo incontro importante, inclusivo e innovativo.

Milano, 26 luglio 2020 – Si chiude con lo Spazio Rousseau dedicato alle idee ribelli il Villaggio Rousseau – Le Olimpiadi delle Idee che questo weekend ha riunito in rete il MoVimento 5 Stelle: due giorni, 32 sessioni parallele, 126 speaker e 250 ore di attività che hanno messo in connessione ministri, parlamentari, sindaci, consiglieri regionali e comunali, team del futuro, esperti, attivisti e cittadini. Per far emergere le idee ribelli che possono rendere straordinario il nostro Paese e che non trovano libero sfogo altrove.

Una due giorni densa di lavori e risultati. Lo Spazio Temi ha individuato 60 azioni proposte da portavoce, cittadini e attivisti per disegnare il futuro dell’Italia dopo il Coronavirus. Mentre lo Spazio Internazionale ha prodotto con il coordinamento dei portavoce del MoVimento in Europa 51 proposte dei cittadini per la Conferenza sul Futuro dell’Europa. Lo Spazio Territori ha creato decine di tavoli di lavoro e decine di soluzioni per risolvere problemi cittadini e migliorare la qualità della vita. Lo Spazio Partecipazione e Condivisione ha visto nascere con Lex Parlamento 10 tavoli digitali nei quali i cittadini hanno emendato 10 proposte di legge, con Sharing due atti di governo che i consiglieri comunali presenteranno tutti insieme sul territorio, con Scudo della Rete nuove opportunità di tutela legale per le battaglie portate avanti da cittadini e portavoce del MoVimento 5 Stelle. E lo Spazio Formazione quattro idee innovative che rispondono alla sfida lanciata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi sul futuro di una ex scuola di periferia abbandonata da anni. E ancora lo Spazio Attivismo ha individuato due storie guerriere che diventeranno iniziative nazionali del MoVimento 5 Stelle. Lo Spazio Governo con Ask me Anything! una nuova modalità di confronto diretto con i cittadini che gli esponenti di governo del MoVimento hanno dato disponibilità a replicare. E infine lo Spazio Idee Rousseau ha presentato il sistema meriti con il quale il MoVimento sceglie la sua classe politica, e con esperti ed esponenti di Governo le idee ribelli che possono rendere straordinario il nostro Paese.

Così si è accesa la torcia olimpica delle Olimpiadi delle Idee. Una torcia che proseguirà il suo percorso alimentando e portando avanti i lavori e le idee innovative nati durante il Villaggio Rousseau. Una torcia che guiderà il percorso fino al 4 ottobre, giorno di San Francesco, il grande ribelle che ispira da sempre le azioni del MoVimento 5 Stelle, e giorno in cui il MoVimento si riunirà in un nuovo incontro molto importante, inclusivo e innovativo.

