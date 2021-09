(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 VILLAFRATI (PA), SCOPERTA OFFICINA MECCANICA ABUSIVA

CHIUSURA, DENUNCIA E SANZIONI PER OLTRE 22.000 EURO

I Carabinieri della Stazione di Villafrati, con la collaborazione del Nucleo

Carabinieri Ispettorato Tutela Lavoro e dai Carabinieri Forestali –

Centro Anticrimine Natura, hanno eseguito un controllo ispettivo presso

un’autofficina di Villafrati, a seguito del quale hanno denunciato in stato di

libertà un 20enne per l’assenza delle prescritte autorizzazioni, in

relazione alle normative ambientali vigenti, per lo scarico di acque reflue

industriali e la gestione di rifiuti speciali pericolosi, nonché per l’installazione di

un sistema di videosorveglianza abusivo all’interno di un luogo di lavoro.

All’interno di un capannone di circa 400 mq, i militari hanno accertato

l’impiego di due lavoratori in nero e la presenza di locali adibiti ad officina

meccanica senza autorizzazione, all’interno dei quali erano depositati

rifiuti speciali (come olii minerali esausti, batterie e pneumatici in disuso). Vi

era, inoltre, un sistema di videosorveglianza non autorizzato.

Le violazioni contestate ammontano a oltre 22.000 euro, fra ammende e

sanzioni amministrative.

L’attività è stata sospesa ed il locale adibito ad officina meccanica abusiva è

stato sequestrato.

