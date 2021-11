(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 [Testo alternativo]

L’ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA-VILLA MEDICI RIAPRE ALLE

VISITE DIDATTICHE PER FAMIGLIE CON BAMBINI

Ogni domenica alle ore 11, a partire dal 19 dicembre

Evento di apertura:

Sabato 18 dicembre ore 11

L’illustratrice Louise Mézel presenta il suo nuovo libro per bambini

Roland Léléfan l’artiste (Joie de Lire)

in lingua francese

Riprendono le visite didattiche per le famiglie a Villa Medici: a partire dal 19 dicembre l’Accademia di Francia a Roma proporrà infatti ogni domenica, alle ore 11, una nuova serie di appuntamenti, nei suoi meravigliosi giardini, rivolti in particolar modo ai più piccoli.

Evento anticipatorio del ciclo di attività, rivolto nello specifico a bambini dai 3 ai 7 anni, sarà il giorno prima, sabato 18 dicembre alle ore 11, l’incontro con l’illustratrice Louise Mézel che in questa occasione presenterà il suo nuovo libro Roland Léléfan l’artiste à la Villa Médicis, intervallando la visita della Villa a momenti di lettura dove si racconteranno le avventure del famoso elefantino Roland alla scoperta di Villa Medici, dei suoi giardini e degli artisti che vi abitano. L’iniziativa si svolgerà in francese.

[https://www.villamedici.it/attivita-pedagogiche/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=4%3dLUH%26C%3dL%26D%3dDaMR%26y%3dRURCRM%26K%3drKEF3_IlsZ_Tv_Hatk_Rp_IlsZ_S1M7N.G9vCvCo543s.0E_Hatk_Rp2EJsM4Jk-Gz4k807s435_2rnp_B7%26y%3dC5J2v1kG3A.EzJ%26sJ%3dMRGaR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[SCARICA IL COMUNICATO STAMPA](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=A%3d9VS%26J%3d9%26E%3dOh0S%260%3dYHSNY0%26L%3d3R2GD_PYtk_ai_Il1X_S1_PYtk_Zn5CG46.2Mw87C.kF8_PYtk_Zn74Jm_Il1X_S1B_zrnx_07L2p6QA9lhdhPPK-9i2vtwLITKSk4v3bxKH5xn_Cyaq_MD40zU_zrnx_A7FQx_Il1X_TyQp2CGv8%26y%3dK3JGA9.EzR%26qJ%3dMZEaR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[SCARICA LE IMMAGINI](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=4%3dOWF%26C%3dO%26F%3dBaPT%26w%3dRXTARP%26M%3dpKHH1_IouX_Ty_JYtn_Tn_IouX_S4O5N.2JwGzG6.4CE_zrqr_07G0_zrqr_07W618z6H7RE3ULH0_IouX_S4cIcI2y3iV32z5z-gjLfEpIstjBFDy_JYtn_Un50_JYtn_Ula%262%3dE3JJ59.E3L%26qJ%3dPTEaU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

A proposito dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Fondata nel 1666 da Luigi XIV, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è un’istituzione culturale francese avente sede dal 1803 a Villa Medici, villa del XVI secolo circondata da un parco di sette ettari e situata sulla collina del Pincio, nel cuore di Roma.

Ente pubblico dipendente dal ministero della Cultura francese, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici svolge tre missioni complementari: ospitare artisti e artiste, creatori e creatrici, storici e storiche dell’arte di alto livello in residenza annuale o per soggiorni più brevi; realizzare un programma culturale ed artistico che interessa tutti i campi dell’arte e della creazione e che si rivolge ad un vasto pubblico; conservare, restaurare, studiare e far conoscere al pubblico il proprio patrimonio architettonico e paesaggistico e le proprie collezioni.

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è diretta da [Sam Stourdzé](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=4%3d1cI%26C%3d1%26L%3dEa2Z%26z%3dR0ZDR2%26S%3dsKtN4_IQ1a_Ta_PbtP_Zq_IQ1a_SfU8N.vGwCaKp5iAt.0t_PbtP_ZqJcM1IiPp-6-vG40t936-l9-70lJl_IQ1a_2a9lSfM38aLtQz9A0oLp_IQ1a_SfBtIeXtFnC_3rSx_C7%26d%3dK6JvAB.EeR%26tJ%3d2ZHa7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

