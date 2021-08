(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 Trento, 5 agosto 2021

VILLA IGEA E VIA PAOLO ORSI: VALORI ANOMALI NELL’ACQUAIl problema è circostanziato alla rete idrica interna delle due strutture Sono stati registrati valori oltre la norma nell’acqua della rete di distribuzione idrica delle strutture Apss di Villa Igea e di via Paolo Orsi (l’edificio di fronte all’ospedale Santa Chiara). Nel dettaglio, grazie ai sistemi di monitoraggio interni di Apss sono stati riscontrati livelli anomali di ferro e altri elementi chimici in alcuni punti di erogazione dell’acqua. Si tratta di un problema strettamente legato alle vecchie tubature delle due strutture e non all’acquedotto perché le analisi sulla qualità dell’acqua in entrata non hanno evidenziato valori fuori norma. In via precauzionale nelle due strutture sono stati affissi cartelli che segnalano la temporanea non potabilità dell’acqua e sono state attivate le misure compensative previste in questi casi.

