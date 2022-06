VILLA DELLA REGINA – spettacolo itinerante nei giardini sabato 18 e domenica 19 giugno ore 18.00

(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 villa della regina e le sue stagioni

Spettacolo itinerante nei giardini a cura di Teatro8

Villa della Regina

sabato 18 e domenica 19 giugno 2022 – ore 18.00

Torino, 10 giugno 2022 – Nella splendida cornice verde di Villa della Regina, sabato 18 e domenica 19 giugno alle ore 18.00, va in scena lo spettacolo itinerante dal titolo Villa della Regina e le sue stagioni che vede protagonisti i giovani attori dell’Associazione di Promozione Sociale (APS) Teatro8, realtà da tempo impegnata in attività di formazione nelle arti dello spettacolo con particolare attenzione per i ragazzi affetti da sindrome di Asperger e autismo, dotati di grandi capacità recitative.

Accompagnati dalle coreografie delle danzatrici di StudioF9, i giovani artisti guidano il pubblico alla scoperta del complesso museale, attraverso l’interpretazione delle figure che nel corso del tempo ne hanno scandito le vicende. Ad accogliere gli spettatori sono infatti personaggi storici che rievocano la fase seicentesca: il cardinale Maurizio di Savoia, figlio del duca Carlo Emanuele I e committente della residenza, il filosofo gesuita Emanuele Tesauro, attivo partecipante dell’Accademia dei Solinghi i cui membri si riunivano nell’omonimo padiglione ancora oggi esistente nei giardini, e Filippo d’Agliè, appassionato musicista e autore di numerosi balletti e musiche per Villa della Regina, oltreché per altre dimore legate all’entourage della corte sabauda. Non mancano, inoltre, le figure femminili che, tra Seicento e Settecento, hanno animato questo straordinario complesso, come le regine Anna Maria d’Orléans, consorte di Vittorio Amedeo II, e Polissena d’Assia, seconda moglie di Carlo Emanuele III. Alle due sovrane, protagoniste di importanti stagioni di Villa della Regina, è poi affiancata la figura di Giulia Cavallari Cantalamessa, direttrice per trent’anni dell’Istituto Nazionale per le Figlie dei Militari, il collegio, riservato alle orfane di guerra e alle figlie di invalidi e decorati al valore, a cui Vittorio Emanuele II fece dono nel 1868 della sontuosa residenza sabauda.

Dopo le performance svolte nel 2021 per la realizzazione di un video di presentazione di Villa della Regina e, ancora prima, di pièces teatrali negli Appartamenti dei Principi di Palazzo Carignano, i giovani attori di Teatro8, sotto la direzione di Patrizia Da Rold e con le coreografie di Fabriana Serazzi di StudioF9, offrono al pubblico un’occasione diversa dal solito per conoscere e apprezzare il complesso museale, valorizzando la loro particolare attitudine nell’ambito della recitazione e dell’interpretazione.

Ancora una volta, i musei dimostrano di essere luoghi inclusivi, rivolti a tutti e adatti a essere raccontati attraverso percorsi differenti e registri narrativi molteplici.

La partecipazione è fino ad esaurimento posti ed è inclusa nel pagamento del biglietto di accesso al complesso museale di Villa della Regina.

Associazione di Promozione Sociale Teatro8. Fondata da Patrizia Da Rold, svolge dal 2013 attività di teatro e doppiaggio dedicate ragazze e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Le attività proposte permettono di lavorare sulle emozioni e sulla prosodia, aspetti deficitari propri dell’autismo. L’Associazione ha realizzato importanti progetti, come video di presentazione di percorsi museali torinesi, ed eventi di rilievo, tra cui ASPIECINEDUB, la prima rassegna di cinema sull’autismo con film doppiati in lingua italiana da ragazze e ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Partecipazione fino ad esaurimento posti, inclusa nel pagamento del biglietto di accesso al complesso museale.

Biglietti: intero € 7,00; ridotto € 2,00 dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni, possessori di Abbonamento Musei Piemonte, personale Ministero della Cultura, membri ICOM, giornalisti muniti di tessera professionale, persone con disabilità e relativi accompagnatori; ulteriori riduzioni e gratuità in base a disposizioni di legge e convenzioni.

Direzione regionale Musei del Piemonte – Ministero della cultura

