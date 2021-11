(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 VIGILI DEL FUOCO, LAMORGESE LUNEDI 15 INCONTRA SINDACATI, CONAPO CHIEDE RISPOSTE SUI SEI SCATTI PENSIONISTICI

Roma, 12 novembre 2021 – Lunedi 15 novembre alle ore 12 il ministro dell’interno Luciana Lamorgese incontrerà le organizzazioni sindacali del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Lo si legge in una nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

“Ringraziamo il ministro Lamorgese per aver accolto la nostra richiesta di incontro e ci auguriamo che lunedi porti risposte concrete a partire dalla soluzione definitiva dei problemi pensionistici dei vigili del fuoco che sono l’unico corpo dello stato a non avere il meccanismo compensativo dei sei scatti previdenziali con grave danno sull’importo della pensione. Bene quindi le norme contenute nella bozza della legge di bilancio riguardanti le pensioni delle forze di polizia ma il ministro Lamorgese non faccia figli e figliastri e in questa legge di bilancio risolva anche i gravi problemi previdenziali dei vigili del fuoco che nonostante gli importanti interventi degli ultimi anni sono ancora un corpo di serie B” è il commento di Marco Piergallini, segretario generale aggiunto del sindacato Conapo dei vigili del fuoco.

*********************

Il Conapo segnala i problemi in bozza legge bilancio e chiede incontro al ministro dell’ interno:

La convocazione del ministro:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

🔊 Listen to this