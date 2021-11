(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 VIGILANZA CDP, GIACOMONI (FI): AUDIZIONE DI OGGI CONFERMA IMPORTANZA CONFRONTO ISTITUZIONALE TRA LA COMMISSIONE ECDP

“La Commissione parlamentare di Vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti ha tenuto oggi un incontro con i vertici di CDP, il Presidente Giovanni Gorno Tempini, e l’Amministratore delegato Dario Scannapieco, relativamente all’andamento generale della gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). È stata anche l’occasione per avere aggiornamenti sui temi più rilevanti che coinvolgono l’operato di CDP, in particolar modo il dossier Autostrade (ASPI). A tal proposito, ho ricordato che questo ulteriore appuntamento riflette il forte spirito di collaborazione istituzionale tra CDP e la Commissione di Vigilanza. I vertici di CDP infatti hanno dato risposte mirate e dettagliate a tutte le domande poste dai componenti della Commissione ed in particolare dall’On. Trano, in merito all’operazione di acquisizione dell’88% di ASPI da parte del Consorzio di cui CDP fa parte, nonostante l’attività della Commissione riguardi prettamente l’andamento generale della gestione separata, sulla base della legge istitutiva e della prassi consolidata. La Commissione ha poi espresso apprezzamento per la recente approvazione, nell’ambito del DL Infrastrutture, della proposta normativa finalizzata a conferire un ruolo centrale a CDP nell’attività di supporto alle pubbliche amministrazioni, sia per i servizi di assistenza e consulenza sia per l’affidamento della gestione di fondi e lo svolgimento di altre attività ad esse assegnate, funzionali alla efficace e tempestiva attuazione degli investimenti pubblici previsti nel PNRR. Infine, la seduta di oggi ha iniziato ad esaminare la Relazione annuale della Commissione di vigilanza riferita all’anno 2020, che sarà approvata nella prossima riunioni. In chiusura dei lavori, nel ringraziare i vertici di CDP, li ho invitati a tornare presto in Commissione per presentare appena possibile il nuovo piano industriale”, così in una nota l’On. Sestino Giacomoni (FI), Presidente della Commissione di Vigilanza su CDP al termine dell’odierna seduta.

