NOTA STAMPA

VIDEOSORVEGLIANZA, M5S: TEMA MOLTO SERIO, PER NOI VA INSERITO IN LEGGE DI BILANCIO

ROMA, 3 novembre – “L’inserimento della videosorveglianza negli asili e nelle strutture per anziani è un tema molto serio e il Movimento 5 Stelle ha contribuito a riscrivere il disegno di legge all’esame della commissione Affari Costituzionali del Senato. La delicatezza dell’argomento e la necessità di proteggere veramente le potenziali vittime impongono la massima serietà. Ci batteremo per approvare una norma organica all’interno della legge di Bilancio, nella quale potremo anche reperire le risorse necessarie, da aggiungere a quelle già disponibili. La sede normativa adatta evidentemente non era la Legge Europea che oggi è stata all’esame del Senato. Per questo l’emendamento della senatrice Giammanco è stato respinto, peraltro con parere negativo del governo su quella proposta di modifica. Sarebbe stato un atto meramente dimostrativo che probabilmente la Camera avrebbe poi cancellato per ragioni legate all’articolo 81 della Costituzione. A nostro avviso l’installazione dei sistemi di videosorveglianza deve essere affiancata da progetti di formazione e prevenzione che devono essere elaborati e presentati dalle strutture che accolgono bambini e anziani. Chi come noi del M5S vuole agire con fatti concreti, si impegni per approvare questa proposta in legge di Bilancio”.

Lo affermano in una nota i senatori del MoVimento 5 Stelle in commissione Affari Costituzionali Vincenzo Garruti, Maria Laura Mantovani, Gianluca Perilli, Vincenzo Santangelo e Danilo Toninelli.

