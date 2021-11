(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 Bureau de presse

Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Aosta, martedì 30 novembre 2021

Videocontest “Ragaciak… per reagire! – edizione 2021”. Giovani valdostani protagonisti della premiazione

L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate informa che ieri, lunedì 29 novembre, presso il Teatro della Cittadella dei giovani di Aosta, si è svolta una serata evento durante la quale sono stati proiettati e premiati i migliori dieci video, realizzati dai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni che hanno partecipato alla terza edizione del videocontest “Ragaciak… per reagire!”, quest’anno dedicato alle tematiche riguardanti il disagio giovanile e le nuove dipendenze tra le giovani generazioni.

In ordine crescente di graduatoria, sono risultati vincitori di un contributo a fondo perduto di 1.000 euro per ciascun video selezionato: GRASSO Anthony e GIGLIO Alice (10°); MERCURIO Rebecca Julia e SISTILLI Sofia (9°); ZOJA Chiara Daniela (8°); COLETTA Stefano (7°); BIONAZ Alessandro (6°); DA COL Samuele (5°); PROVAGGI Isabella (4°).

Sul podio sono giunti ZAMBON Fosco (3°), MACRÌ Salvatore (2°) e FRASSICA Antonino (1°), che hanno ricevuto una menzione speciale da parte della Commissione giudicatrice formata dalla Dirigente regionale Stefania Magro e dagli esperti tecnici dell’Associazione dei professionisti audiovisivi Valle d’Aosta (APA) Nora Demarchi e Alessandro Stevanon.

Per la prima volta l’Assessorato, promotore e finanziatore del videocontest, come per le edizioni precedenti, ha deciso di consegnare un attestato di partecipazione ai giovani autori dei video non premiati, simbolo del loro coraggio nel mettersi in gioco anche in prima persona, attraverso i rispettivi video.

L’Assessore Luciano Caveri nel corso del suo intervento, ringraziando tutti i giovani valdostani per il talento espresso nei propri video, ha rimarcato che è stata l’edizione con il più alto numero di partecipanti rispetto a tutte le precedenti, a dimostrazione di quanto le tematiche affrontate interessino le nuove generazioni, e ha lodato le capacità nell’aver realizzato dei video che contengono anche messaggi positivi di incoraggiamento e di speranza, attraverso il linguaggio tipico dei giovani di oggi.

“Il videocontest ‘Ragaciak…’ così come altre iniziative promosse dall’Assessorato e dalla Sovraintendenza agli studi – ha concluso l’Assessore Caveri – sono occasioni di crescita, di protagonismo, di socialità e di creatività per i nostri giovani valdostani, anche su temi delicati come il disagio giovanile e le nuove dipendenze”.

L’Assessore Caveri, al termine dell’evento, ha ringraziato i componenti della Commissione giudicatrice, la Sovraintendente agli sudi Marina Fey e il Dirigente della Struttura Politiche educative Danilo Riccarand, che sono intervenuti nel corso della serata.

Le foto della serata sono consultabili al seguente link: https://photos.app.goo.gl/iJic8VfwE5NJeu6a7

🔊 Listen to this