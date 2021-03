VIDEO ************ TRIESTE – LA POLIZIA DI STATO SMANTELLA UNA VASTA RETE DEDITA AL FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

(AGENPARL) – ven 05 marzo 2021 OPERAZIONE “HUB”

Trieste – La Polizia di Stato smantella una vasta rete dedita al favoreggiamento dell´immigrazione clandestina

Nei giorni scorsi, la Digos di Trieste, supportata dal Servizio per il Contrasto all´Estremismo e Terrorismo Esterno della DCPP/UCIGOS, ha dato esecuzione a 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui due estese in ambito europeo, e a 2 misure di custodia agli arresti domiciliari nei confronti di cittadini iracheni di etnia curda. Nel medesimo contesto, sono state effettuate diverse perquisizioni che hanno interessato anche un cittadino italiano. L´operazione, diretta dal Pubblico Ministero Dott. Massimo De Bortoli della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Trieste, ha riguardato, oltre che Trieste, numerose città del nord Italia.

L´ordinanza cautelare riguarda peraltro un´altra decina di indagati (parimenti attinti dalla misura della custodia in carcere/arresti domiciliari) attualmente non risultanti presenti sul T.N. (con conseguente internazionalizzazione delle ricerche).

Le indagini hanno avuto inizio con gli approfondimenti info-investigativi sul conto del 30enne cittadino iracheno M. F. S., residente a Trieste, risultato in contatto con il 22enne cittadino siriano HASSAN Ahmed, alias ALJAF Aziz, resosi responsabile dell´attentato terroristico del 15 settembre 2017 a Londra, nel quale un ordigno rudimentale venne fatto esplodere a bordo di un vagone della metropolitana presso la stazione “Parson Green”. L´attentato fu successivamente rivendicato dall´ISIS.

Le lunghe ed articolate investigazioni -svolte anche con l´ausilio di mezzi tecnici- pur non portando riscontri relativamente a delitti inerenti il terrorismo internazionale, hanno consentito di individuare e smantellare un´ampia ed organizzata attività nel favorire il transito di clandestini provenienti dall´area del Kurdistan e diretti in varie parti d´Europa anche attraverso il procacciamento di documenti d´identità falsi dietro versamento di ingenti somme di denaro.

Le emergenze probatorie raccolte (riconosciute dall´ordinanza cautelare) hanno delineato l´esistenza di una vera e propria cellula “triestina” costituita da M. F. S. (nel corso delle indagini trasferitosi prima in Olanda e poi in Germania), mantenendo comunque contatti con la cellula locale, sulla cui attività ha mantenuto la supervisione, composta peraltro da numerosi altri sodali; le articolate indagini hanno palesato come detta associazione transnazionale abbia favorito l´immigrazione illegale in Europa (con destinazione finale, tra l´altro, in Germania, Francia, Paesi del Nord) di un numero elevato di migranti irregolari, prevalentemente curdi originari dell´area siro-irachena, con transito e tappa per Trieste (città rivelatasi sempre più punto di snodo della c.d. rotta balcanica). Sono infatti stati ricostruiti decine e decine di episodi di favoreggiamento dell´immigrazione illegale di migranti irregolari transitati per Trieste, tutti caratterizzati anche dal fine di lucro (numerosi risultano i riferimenti al denaro/pagamenti/riscossioni).

Nel corso delle indagini alcuni appartenenti alla cellula “triestina”, anche con l´aiuto economico dell´organizzazione transnazionale, hanno “aperto” basi logistiche (di ausilio ai migranti illegali favoriti dal sodalizio) anche in altri luoghi del Nord-Italia (tra cui la Provincia di Bolzano). L´organizzazione ha anche dimostrato di essere in grado di produrre/procurare documenti d´identità falsi, da utilizzare nell´attività di agevolazione del consistente flusso migratorio illegale.

Si precisa che proprio il cittadino iracheno M. F. S. – anche grazie ad un´articolata collaborazione internazionale di polizia – è stato arrestato in Germania e fermato dalle Autorità di quel Paese in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall´A.G. triestina.

Le attività d´indagine sono tutt´ora in corso.

Trieste, 5 marzo 2021

www.poliziadistato.it