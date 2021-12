(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Polizia di Stato a Milano: la dr.ssa Alessandra Simone insignita dell’Ambrogino d’Oro

Oggi a Milano, in occasione della consegna dell’Ambrogino d’Oro il Sindaco Sala ha consegnato l’Attestato di civica benemerenza alla dr.ssa Alessandra Simone, Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

La prestigiosa onorificenza è stata conferita dal Comune di Milano alla dott.ssa Simone in qualità di funzionario della Polizia di Stato che da dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Milano, ideò e realizzò il Protocollo Zeus.

Il protocollo, stipulato con il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione presieduto dal prof. Giulini, è volto a instaurare un percorso trattamentale degli uomini destinatari di ammonimento del Questore in quanto autori di atti di violenza domestica e/o di genere e si è dimostrato particolarmente efficace nell’abbattere la percentuale delle recidive dei comportamenti violenti da parte dei maltrattanti che si sono sottoposti al percorso di recupero psicologico. I rilevanti risultati conseguiti nel territorio meneghino di cui la dott.ssa Simone è stata pioniera, hanno portato la Polizia di Stato ad estendere i contenuti del protocollo sul territorio nazionale.

Il Comune di Milano, in occasione della ricorrenza del Santo patrono Sant’Ambrogio, consegna le civiche benemerenze per additare alla pubblica estimazione tutti coloro che, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

“Oggi, idealmente insieme a me, tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, hanno ricevuto l’Ambrogino d’oro. Donne e uomini che mi onoro di rappresentare in questo prestigioso contesto, che lavorano instancabilmente per aiutare chi ne ha più bisogno” le parole di una emozionata Alessandra Simone dopo aver ricevuto il premio, la cui motivazione sottolinea come …il suo lavoro e il suo impegno quotidiano e innovatore per la difesa delle donne e delle persone fragili sono testimonianza concreta di come sia possibile prestare le proprie conoscenze per la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Alla cerimonia erano presenti il Direttore Centrale Anticrimine Francesco Messina e il Questore di Milano Giuseppe Petronzi

