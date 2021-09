(AGENPARL) – sab 18 settembre 2021 Per scaricare il file, basta cliccare, o richiamare nel browser, i link

http://www.poliziadistato.tv/c_iD7h8utNcl

http://www.poliziadistato.tv/c_PUBVVwos3d

I file resteranno disponibili per 168 ore.

COMUNICATO STAMPA

Nella mattinata odierna, presso la Residenza Comunale di Ferrara, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini, ha ricevuto la chiave della città dal Sindaco Alan Fabbri con la seguente motivazione: “con passione, determinazione e competenza le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno affermato la legalità nel quartiere Giardino Arianuova Doro. Siamo grati alla Polizia di Stato perché ogni giorno, tra la gente, nelle vie e nelle piazze di Ferrara, alimenta il sentimento di fiducia nelle istituzioni, garantendo la sicurezza della nostra comunità.”.

Alla cerimonia, tra le altre varie autorità presenti, sono intervenuti anche il Sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Dott. Stefano Bonaccini.

Dopo aver ricevuto l’importante riconoscimento, il Prefetto Giannini ha raggiunto il gazebo della Polizia di Stato allestito in Piazza Municipale e successivamente si è trasferito al quartiere Giardino, area oggetto di riqualificazione, dove ha incontrato una rappresentanza di cittadini dei Comitati di quartiere.

Prendendo la parola dopo aver ricevuto la chiave della città, il Prefetto Giannini ha dichiarato:

“Questo è un momento importante, emozionante, simbolico ma importante perché dà testimonianza, a mio avviso, di quanto possano riuscire a fare sul territorio le Istituzioni insieme, tutte le Istituzioni, i cittadini le Associazioni, riuscendo a mettere a profitto e a frutto un impegno che è costante, che è sempre mirato al benessere della nostra gente.

Io spero di esportare questo modello in sempre più città, che è un modello integrato, modello di vita insieme.”

Il Sindaco, in precedenza, aveva invece dichiarato:

“Questa cerimonia e’ per tutta la comunita’ ferrarese particolarmente significativa poichè intende rappresentare il sincero ringraziamento per il lavoro profuso in questi ultimi anni nel campo della legalità e della sicurezza urbana realizzato in un’area di particolare degrado quale e’ quella del Giardino del Grattacielo. Grazie ad una progettualita’ condivisa, alle strategie e alle azioni sinergiche tra le istituzioni, Prefettura e Questura in primis, il Comune di Ferrara e’ riuscito nell’intento di restituire ai cittadini uno spazio che e’ stato sottratto alla convivenza civile per oltre vent’anni di gravissimi e radicati fenomeni di criminalità’”.

Ferrara, 18 settembre 2021

🔊 Listen to this