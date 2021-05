(AGENPARL) – lun 24 maggio 2021 POLIZIA DI STATO E AUTOSTRADE PER L’ITALIA: INSIEME AL GIRO D’ITALIA PER LA DECIMA EDIZIONE DEGLI “EROI DELLA SICUREZZA”

NELLA TAPPA DI SACILE, PREMIATI DUE AGENTI DELLA POLSTRADA E UN OPERATORE DELLA DIREZIONE DI TRONCO DI UDINE DI ASPI

Con il Giro d’Italia tornano anche le premiazioni degli “Eroi della Sicurezza”, iniziativa giunta al decimo anno e nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali che ogni giorno presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese.

Oggi, alla partenza della sedicesima tappa della competizione ciclistica, Sacile-Cortina D’Ampezzo, Autostrade per l’Italia ha consegnato i riconoscimenti al Vice Sovrintendente Mirko Cappellaro e all’Assistente Capo Coordinatore David Ciotti, in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Palmanova, per aver messo in salvo 14 cuccioli di cane in fin di vita, vittime del traffico clandestino di animali provenienti dall’estero. La Polizia Stradale ha invece celebrato con un riconoscimento, per l’impegno manifestato nel proprio lavoro, a Gianantonio Faoro del Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia, [per la prontezza di reazione dimostrata nel bloccare il traffico che, in piena tempesta, rischiava di essere inondato dal fango a seguito a un inevitabile smottamento.]

La mattina dello scorso 10 dicembre, il Vice Sovrintendente Mirko Cappellaro e l’Assistente Capo Coordinatore David Ciotti fermano un veicolo in transito sull’A4, insospettiti dal comportamento decisamente anomalo del conducente che, nell’accorgersi della presenza della pattuglia, ha iniziato a dare forti cenni di nervosismo. Nell’effettuare i controlli i poliziotti scoprono che all’interno del bagagliaio dell’auto, si trovavano ben quattordici cuccioli di cane, stipati in gabbie anguste, in stato di ipotermia e in condizioni di salute tali da richiedere l’immediato intervento di un veterinario. I passaporti sanitari, di dubbia autenticità, non corrispondevano agli animali trasportati, che apparivano di età inferiore al periodo di svezzamento necessario. Nonostante l’intenso volume di traffico presente in tale orario lungo l’arteria autostradale, gli operatori sono riusciti ad individuare un traffico clandestino di animali proveniente dall’estero, portando in salvo i piccoli cagnolini, destinati ad un circuito di vendita gestito privo di scrupoli, e a denunciare i trafficanti.

Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre scorso, la Direzione di Tronco di Udine di Aspi aveva istituito un presidio notturno, coordinato da Gianantonio Faoro, viste le previsioni di piogge intense. A partire dalla mezzanotte di sabato, al km70 dell’A27, in direzione Belluno, si rende conto che dal versante scorre una notevole quantità d’acqua, e Gianantonio decide di posizionare una squadra dedicata al monitoraggio del versante. Alle 3 di notte, nel pieno del temporale, Giannantonio percepisce il rischio di un immediato smottamento al di fuori della carreggiata e interviene immediatamente per fermare il traffico in direzione nord, predisponendo poi l’uscita obbligatoria a Fadalto, mettendo così in sicurezza degli utenti in transito.

Nel corso delle diverse tappe della maggiore gara ciclistica nazionale, il palco delle premiazioni sportive ospita 18 operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade. La Polizia Stradale, contestualmente, assegnerà lungo le tappe da Sud a Nord dell’Italia un riconoscimento a 10 operatori di Autostrade per l’Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno ben oltre le proprie mansioni quotidiane.

Roma, 24 maggio 2021

🔊 Listen to this