Lipari, Musumeci accolto al Municipio: si avvia l'incontro tecnico per il Museo della Pomice

Prosegue la visita istituzionale a Lipari del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Questa mattina si è svolto l’incontro con i membri del Consiglio comunale nell’aula consiliare, dove è stato accolto dal sindaco Marco Giorgianni e dal presidente del Consiglio comunale, Giacomo Biviano, alla presenza anche degli assessori regionali dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, Daniela Baglieri e dei Beni culturali e dell’identità siciliana, Alberto Samonà.

L’occasione ha anticipato l’avvio a seguire dell’incontro tecnico-operativo sul Museo della Pomice e del Parco Geominerario della Pomice nell’isola di Lipari presieduto dal governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci dopo la decisione adottata nelle scorse settimane dal governo regionale di istituire un Museo e un Parco geominerario della pietra pomice allo scopo di preservare e valorizzare l’antico patrimonio economico-culturale presente nella più grande delle Eolie.

Decisione in linea con la volontà espressa da alcune organizzazioni locali, dall’Amministrazione comunale, da alcuni quotidiani nazionali e personalità della cultura per salvaguardare lo stato di sicurezza, riqualificare e restituire le cave di pomice alla comunità isolana e ai visitatori, dopo venti anni di abbandono a seguito della chiusura dell’azienda Pumex.

