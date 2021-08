(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 Al link il video

La Polizia di Stato a Fiumicino insieme ai tanti bambini costretti a lasciare l’ Afghanistan.

In attesa di definire le procedure di frontiera relative all’ingresso sul territorio nazionale, i poliziotti hanno accolto i piccoli distribuendo cappellini, album e matite colorate .

Anche un poliziotto prestigiatore ha fatto compagnia ai bambini durante i momenti di attesa nell’aeroporto facendo ritovare loro un sorriso.

L’oggetto più ricercato il berretto della polizia.

Afghanistan: Unicef, grazie a Polizia per accoglienza minori

‘Donano un sorriso alle bambine e ai bambini arrivati in Italia’

