VIDEO E COMUNICATO STAMPA POLIZIA DI STATO SAVONA – SVENTATO SEQUESTRO DI PERSONA

(AGENPARL) – sab 21 novembre 2020 La Polizia di Stato di Savona ha arrestato 6 soggetti, in concorso tra loro, per tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi.

L´attività d´indagine si è svolta con la collaborazione dei poliziotti della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, e con l´ausilio di due unità cinofile antidroga e di una unità cinofila antisabotaggio dello stesso capoluogo.

I soggetti, (4 uomini e due donne, di nazionalità italiana, dell´età compresa tre i 25 e 45 anni), avevano costituito un vero e proprio sodalizio criminoso, dedito, tra l´altro, ad un´intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti, utilizzando come base logistica un albergo sito in Varazze.

Dall´attività d´indagine e dal monitoraggio di tali soggetti, è emerso il sospetto che stessero progettando un sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di un titolare di una società di catering genovese.

L´imprenditore era stato contattato per la commissione di un vantaggioso lavoro per la prossima primavera ed era stato invitato, nel pomeriggio seguente, a raggiungere la sede dell´Hotel di Varazze, dove avrebbe dovuto organizzare un evento per numerose persone.

In realtà in una delle stanze dell´hotel era stato progettato di rinchiudere l´uomo al fine di farsi consegnare, anche con violenza fisica, un´ingente somma di denaro, in cambio della libertà.

Alla luce di quanto emerso i poliziotti hanno informato il Sost. Procuratore di Savona Dott. Claudio Martini con il quale si è poi concertato l´intervento, al fine di interrompere l´attuazione del progetto criminale.

Il giorno successivo, in collaborazione con l´omologo ufficio investigativo della Questura di Genova, è stato predisposto cautelativamente il monitoraggio dell´obiettivo dei malviventi e predisposta l´irruzione nell´attività ricettiva.

Il PM titolare del procedimento penale ha disposto l´effettuazione di varie perquisizioni locali e personali, nel corso delle quali è stata rinvenuta e sequestrata, a carico di tutti gli indagati, n. 1 pistola semiautomatica modificata cal. 9 completa di caricatore con 5 cartucce, un etto circa di hashish, gr. 30 di marijuana.

A riscontro dell´ipotesi di sequestro di persona, sono state rinvenute e sequestrate due corde, un passamontagna, guanti, delle fascette contenitive, un lenzuolo, delle pinze che sarebbero dovute servire per immobilizzare la vittima.

Inoltre uno degli indagati deteneva, occultata nei pantaloni, una pistola funzionante e pronta all´uso.

L´hotel stesso è stato posto sotto sequestro, nonché n. 4 autovetture in uso agli indagati. Nel corso di altre perquisizioni effettuate in provincia di Torino, con la collaborazione di quella Squadra Mobile, sono state inoltre sequestrate n. 1 pistola a tamburo modificata, n. 1 pistola semiautomatica modificata, un chilogrammo circa di marijuana e gr. 65 di cocaina e vario materiale per il confezionamento.

In considerazione degli elementi acquisiti i sei componenti il gruppo criminale sono stati tratti in arresti nella flagranza del reato, in concorso tra loro, di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché per detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti rinvenute e per la detenzione illegale di armi.

