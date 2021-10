(AGENPARL) – gio 07 ottobre 2021 MAXISEQUESTRO a MANTOVA

280 Kg. di DROGA

POLIZIA ARRESTA CORRIERE INTERNAZIONALE di STUPEFACENTI

La Polizia di Stato di Mantova ha arrestato un corriere internazionale di stupefacenti. I poliziotti della Squadra Mobile, congiuntamente ai colleghi della “Volante”, hanno portato a termine una operazione di Polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico internazionale di droga, che ha consentito di individuare un T.I.R. con targa spagnola, diretto nella provincia in uscita dal Casello autostradale di Mantova Nord, con occultati al suo interno circa 3 quintali di sostanze stupefacenti.Nella mattinata di lunedì scorso gli Agenti della Squadra Mobile e della “Volante”, notando il T.I.R. in sosta con il motore acceso, insospettiti dal singolare e sospetto fetore del carico, procedevano ad una minuziosa perquisizione personale e veicolare.Gli investigatori, nel corso dell’operazione di Polizia, riuscivano a rinvenire ed a sequestrare un quantitativo di hashish del peso complessivo di 280 Kg. Lo stupefacente, ritrovato all’interno della cella frigo del rimorchio, era occultato tra oltre 20 tonnellate di cipolle, confezionato in sacchetti di cellophane sottovuoto di circa 100 grammi ciascuno, pronta per essere immessa sul mercato nazionale. Si tratta del più grosso sequestro di sostanze stupefacenti mai avvenuto nella Provincia di Mantova.

Sono tuttora in corso attività investigative, da parte della Squadra Mobile e della Procura della Repubblica, volte alla individuazione di elementi utili al fine di ricostruire la vicenda.

Mantova, 7 ottobre 2021

