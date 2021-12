VIDEO E COMUNICATO STAMPA FRASI DIFFAMATORIE INDIRIZZATE AL MINISTRO RENATO BRUNETTA – IDENTIFICATI E DENUNCIATI DALLA POLIZIA POSTALE I PRESUNTI RESPONSABILI

(AGENPARL) – mer 22 dicembre 2021 Video :

COMUNICATO STAMPA

ROMA – FRASI DIFFAMATORIE INDIRIZZATE AL MINISTRO RENATO BRUNETTA – IDENTIFICATI E DENUNCIATI DALLA POLIZIA POSTALE I PRESUNTI RESPONSABILI

Sempre più spesso accade che i social-network siano utilizzati non solo per comunicare e socializzare, ma anche per assumere atteggiamenti aggressivi, intolleranti e offensivi; l’odio in rete e l’intolleranza nei confronti di chi manifesta un’opinione che non è condivisa assume particolare rilievo nei contesti politici coinvolgendo personaggi pubblici che ricoprono ruoli e incarichi di responsabilità e che rappresentano le Istituzioni.

Tali condotte trovano fondamento anche nell’erroneo convincimento che perpetrare un reato con un computer, uno smartphone o un altro device ed utilizzare le forme di comunicazioni informatiche sia sufficiente a dissimulare la paternità delle condotte, garantendo l’impunità;

