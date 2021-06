(AGENPARL) – dom 13 giugno 2021 Al link il video dell’operazione.

Per scaricare il file, basta cliccare, o richiamare nel browser, il seguente link:

http://www.poliziadistato.tv/c_UPELCTQclA

Il file restera’ disponibile per 168 ore. COMUNICATO STAMPA

Attacco informatico ai danni di Luxottica SPA – La Polizia Postale esegue perquisizioni in tutta Italia

La Polizia Postale di Milano, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, su disposizione del PM titolare delle []indagini Dott. Alessandro Gobbis della Procura della Repubblica di Milano, sta eseguendo perquisizioni domiciliari ed informatiche in diverse regioni d’Italia, in particolare in Veneto e in Emilia Romagna, nell’ambito delle indagini dopo il grave attacco hacker dello scorso autunno nei confronti della società Luxottica che aveva provocato ingenti danni e blocco parziale delle attività produttive.

Milano, 13 giugno 2021

www.poliziadistato.it

🔊 Listen to this