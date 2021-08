(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 Si tramette il Link del Video in merito all’arresto in flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglia, in applicazione de cosiddetto “codice rosso”, eseguito dai Carabinieri del Comando Compagnia di Gioia del Colle.

Si ringrazia

Link per il download

[Copia di LOGO ARMA]

Comando Provinciale Carabinieri Bari

Reparto Operativo – Sala Stampa

🔊 Listen to this