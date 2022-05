(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 ViCeramica, per la prima volta in piazza dei Signori un weekend di mostre e laboratori dedicati alla ceramica e all’argilla

Il piacere di creare, modellare, smaltare, all’insegna dei più autentici valori dell’artigianato italiano, sarà al centro di ViCeramica, la prima mostra mercato dedicata al mondo della ceramica e dell’argilla che si terrà in piazza dei Signori il 28 e 29 maggio dalle 9 alle 21.

“L’amministrazione comunale – annuncia l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – ospita con grande piacere l’anno zero di questa iniziativa, perché in questo periodo particolarmente complesso ha fortemente condiviso con gli operatori del settore la necessità di valorizzare un distretto, come quello della ceramica, così importante e identitario. Per i cittadini e i turisti sarà un’opportunità straordinaria per riscoprire una forma di artigianato artistico profondamente radicata nel nostro territorio”.

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alle attività produttive in collaborazione con Il Tritone, la partecipazione di Confartigianato Vicenza, Cna Veneto Ovest, Confcommercio Vicenza, A&D Artigianato e Design, Viart, e la collaborazione della Biblioteca Bertoliana e del Consorzio Vicenza è.

Nella prestigiosa piazza dei Signori sabato 28 e domenica 29 maggio dalle 9 alle 21 troverà posto una ricca mostra mercato di oggetti di vita quotidiana, che nascono da una lunga tradizione che mette al centro la ricerca, la creatività, nonché la poliedrica figura del designer, artista e artigiano.

Nella Loggia del Capitanio sarà allestita un’esposizione sul tema della “ciotola”. Saranno esposte opere di artigiani artisti e degli allievi dell’Istituto Boscardin, a rappresentare l’interesse delle nuove generazioni verso questo mondo artistico e produttivo.

L’iniziativa avrà un prologo venerdì 27 maggio alle 18.30 a Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca Bertoliana, dove Katia Brugnolo, Elena Agosti e Matteo Cibic introdurranno i presenti nel prestigioso mondo della ceramica.

Per informazioni

🔊 Listen to this