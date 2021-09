(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Vicenza bike friendly, il Comune aderisce alla Settimana europea della mobilità sostenibile

Domani alle 11 la cerimonia ufficiale della consegna della bandiera gialla Fiab-ComuniCiclabili. Per tutta la settimana 4 euro in omaggio per il servizio di bike sharing

Anche il Comune di Vicenza aderisce alla settimana europea della mobilità sostenibile, in programma da oggi al 22 settembre e promossa dalla Commissione Europea per fare il punto sulle attuali sfide dei trasporti e progredire verso una mobilità più sostenibile per l’Europa.

Il tema dell’edizione 2021, “Sicuro e sano con la mobilità sostenibile”, propone una riflessione sulle difficoltà generate dalla pandemia e sulle opportunità di cambiamento derivanti da una crisi sanitaria senza precedenti in Europa.

Ad oggi le città iscritte sono oltre 2740, provenienti da 50 Paesi.

Programma

Sono varie le iniziative proposte in città, a partire da domani, venerdì 17 settembre: alle 11, nella Loggia del Capitaniato, si terrà, infatti, la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera gialla Fiab-Comuni Ciclabili 2021 a Vicenza, che si conferma bike friendly per il quarto anno consecutivo, avendo ottenuto dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) il punteggio di 4 bikesmile su 5.

Insieme con il Comune capoluogo, che sarà rappresentato dal vicesindaco e assessore alla mobilità Matteo Celebron, ci saranno anche i rappresentanti di Grisignano di Zocco, Lonigo, Sarego,Schio, Valdagno, tutti aderenti alla rete dei Comuni ciclabili.

Domenica 19 settembre, inoltre, dalle 9 alle 18, si terrà la seconda giornata ecologica promossa nel 2021 dal Comune di Vicenza con il blocco del traffico all’interno delle mura storiche della città che, per l’occasione, si animerà di iniziative per grandi e piccini.

Tra le varie attività, il cui programma è consultabile sul sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie/notizie.php/294634), in piazza Castello sarà allestito un gazebo informativo di FIAB Vicenza Tuttinbici per sensibilizzare sul tema dell’utilizzo della bicicletta come mezzo sostenibile e salutare. Sarà possibile anche tesserarsi all’associazione.

In caso di previsioni meteorologiche avverse, nella mattinata di venerdì 17 settembre si valuterà se rinviare la giornata ecologica e il blocco della circolazione a domenica 26 settembre.

Inoltre, da oggi al 23 settembre il gestore del servizio di bike sharing RideMovi regalerà a cittadini e turisti un credito di 4 euro per il noleggio dell’ebike. Basterà inserire il codice MWEEK21.

INVITO ALLA STAMPA

La stampa è invitata alla cerimonia ufficiale di consegna della bandiera gialla Fiab-Comuni Ciclabili 2021 a Vicenza, che si terrà domani

venerdì 17 settembre

alle 11

nella Loggia del Capitaniato

Saranno presenti il vicesindaco e assessore alla mobilità Matteo Celebron e i rappresentanti dei Comuni di Grisignano di Zocco, Lonigo, Sarego,Schio, Valdagno, aderenti alla rete dei Comuni ciclabili.

🔊 Listen to this