(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 Vicenza al settimo posto in Italia per capacità nella gestione amministrativa del Comune, assessore Porelli: “Un risultato frutto di un proficuo lavoro deliberativo in giunta e in consiglio comunale che ci ha fatto uscire da una situazione disastrosa”

Vicenza risulta essere la settima città italiana, a pari merito con Modena, ed è in assoluto la prima città del Veneto davanti a Padova, Treviso, Verona e Venezia per capacità di amministrare.

La graduatoria è stata elaborata da Fondazione Etica che ha esaminato i dati di 109 comuni su bilancio, governance, personale, servizi, appalti, ambiente, spesa per la digitalizzazione e le attività organizzative previste dall’agenda digitale.

“Un grande risultato – afferma l’assessore all’innovazione tecnologica e risorse umane Valeria Porelli – frutto di un grande lavoro in simbiosi tra personale e amministratori pubblici.

I numeri lo testimoniano e parlano di un’attività costante sia in giunta che in consiglio comunale: in due anni, 2019-2020, le delibere di giunta approvate sono state 725 mentre sono 121 quelle in consiglio comunale.

Siamo riusciti a guadagnare ben 37 posizioni in questa particolare classifica, nonostante il periodo pesantemente condizionato dalla pandemia, raggiungendo il settimo posto in Italia ed il primo in Veneto. Questo conferma che abbiamo ereditato una situazione davvero disastrosa, testimoniata dal quarantaquattresimo posto del 2019”.

