(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 Vicenza 2024, domani l’audizione per il titolo di Capitale della Cultura

Sindaco Rucco: “Invito tutti i cittadini a seguirci in diretta streaming alle 12.45”

“Vicenza, città di palazzi e di belle invenzioni dove la cultura è un bene della comunità, dove si generano idee, processi creativi, energie sociali, dove gli artefici si incontrano per reinventare nuovi linguaggi. A Vicenza la cultura è una bella invenzione”.

Forte di questi concetti, che accompagnano le suggestive immagini del video ufficiale della candidatura, Vicenza si prepara all’audizione di venerdì 4 marzo alle 12.45, davanti alla Commissione del Ministero delle Cultura per l’assegnazione del titolo di Capitale della Cultura 2024.

“Ci avviciniamo al clou di un percorso entusiasmante – dichiara il sindaco Francesco Rucco – che abbiamo condiviso con tantissimi soggetti, tutti generosamente impegnati in una sfida che ci ha visti uniti e orgogliosi di promuovere la nostra identità. Venerdì dal palcoscenico che tutto il mondo ci invidia, cioè dal Teatro Olimpico, racconteremo alla Commissione del Ministero della Cultura perché Vicenza e il suo territorio meritino questo titolo. Invito tutti i cittadini ad unirsi a noi, seguendo in diretta streaming la nostra audizione”.

L’appuntamento è dunque per venerdì 4 marzo dalle 12.45 alle 13.45. La diretta streaming dell’audizione sarà trasmessa sul canale YouTube del Ministero della Cultura ([https://www.youtube.com/c/MiC_Italia](https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/nl/pmcne9/kkw20d/h3vvee/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vYy9NaUNfSXRhbGlh?_d=722&_c=ace9be2f)) che potrà essere raggiunto anche dalla home page del sito del Comune di Vicenza ([www.comune.vicenza.it](https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/nl/pmcne9/kkw20d/h3vvee/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5jb211bmUudmljZW56YS5pdA?_d=722&_c=def6b05f)).

L’audizione sarà trasmessa in diretta da Rete Veneta (canale digitale terrestre 18), emittente che in queste settimane ha promosso la candidatura con alcune trasmissioni e podcast proposti sul sito [https://reteveneta.medianordest.it](https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/nl/pmcne9/kkw20d/h3vvee/uf/4/aHR0cHM6Ly9yZXRldmVuZXRhLm1lZGlhbm9yZGVzdC5pdA?_d=722&_c=c0055abf) nelle produzioni Itinerari turistici e l’Angolo di Ida.

Anche Tva (canale digitale terrestre 10) sta sostenendo la corsa di Vicenza con alcune iniziative editoriali e riproporrà l’audizione integralmente in differita alle 16.30 di venerdì 4 marzo e alle 22.05 di domenica 6 marzo.