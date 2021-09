VIBO VALENTIA Due persone ferite. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto lungo la statale 18 a Vibo Valentia. A rimanere coinvolte del sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, due vetture. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità. Il tratto interessato dall’incidente è rimasto interrotto per il lasso di tempo necessario a metterlo in sicurezza ed il traffico era stato deviato sulla viabilità comunale. (News&Com)

