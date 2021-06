VIBO VALENTIA La Polizia di Stato di Vibo Valentia e in particolare gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, con l’ausilio dell’Unità Cinofila dell’U.P.G.S.P., nel pomeriggio di venerdì, nel corso di mirati servizi svolti per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, avendo notato movimenti sospetti nella frazione Piscopio (VV), ha sottoposto a controlli e tratto in arresto L.G. di anni 23, poiché, ad esito di perquisizione, è stato colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, presso l’abitazione di residenza del ventitreenne, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 21 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, circa 71 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre a diverso materiale utile per il confezionamento. Nel corso dell’attività, inoltre, in alcuni locali sempre nella disponibilità di L.G., sono state rinvenute nr. 21 cartucce per pistola cal. 9×21 – nr. 4 cartucce per pistola cal. 38 – nr. 1 cartuccia per pistola cal. 7,65 nr. 3 cartucce per fucile cal. 12 – nr. 1 silenziatore per pistola. L.G. è stato, quindi, anche deferito a piede libero, per il reato di cui all’art. 697 c.p., in quanto trovato in possesso di materiale balistico illegalmente detenuto. L’arresto è stato convalidato e disposta la misura dell’obbligo di dimora e presentazione alla P.G. (News&Com)

