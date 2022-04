(AGENPARL) – lun 04 aprile 2022 VIAGGIO TRA I LUOGHI DELLA FIRENZE DEI MEDICI

Pasqua alla scoperta della celebre famiglia che rese grande Firenze con l’offerta del Brunelleschi Hotel per rigenerarsi e rivivere la storia

Palazzo Medici Riccardi

Più di 500 anni fa, durante le festività pasquali, la città di Firenze visse gli attimi più bui della sua storia. Rivivere i luoghi della famosa “Congiura dei Pazzi” e ripercorrere i passi della celebre famiglia dei Medici, tornando indietro nella Firenze del Brunelleschi, del Verrocchio, di Leonardo e di Michelangelo. Concedersi una pausa approfittando dell’offerta dello storico, lussuoso e raffinato [Brunelleschi Hotel](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=A%3dEZ8ZK%26E%3d3eK%26G%3d3YEX9b%263%3dT0dKY4c%269%3dAvR4_KS1d_Vc_PevR_Zt_KS1d_UhUAP.jM88n06NpCzEgQqAk.G8_KS1d_Uh%26B%3d1NuTqU.pC8%26Bu%3dbEU8f9o4cJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) per tornare indietro nel tempo e rivivere la storia che fece grande Firenze.

Il [Pacchetto di Pasqua](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=4%3d6b6SB%26G%3d1XB%26I%3d1R6Z7U%26t%3dV8WBa2V%26z%3dCtKuN_rrXu_32_wvSq_7A_rrXu_272Rw.9tOeCgMuEjGl6x8h0.nO_rrXu_27tAf6wOe-9tOeC-kDr6sUe2f6a-4jItIt_MQtU_Wf9tOeC-kDr6sUe-GfNqLf_MQtU_Wf%265%3drPsMhW.n6y%26Ds%3dU6W6YA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) prevede: 2 o più notti in una camera o suite a scelta, benvenuto con il Prosecco e le Dolcezze dello Chef, prima colazione dal ricco buffet negli eleganti e storici Saloni Stemma e Liberty, visita al “Museo Pagliazza”, museo privato dell’albergo, Pranzo di Pasqua: aperitivo più menù di quattro portate, incluse le bevande, Uovo di Cioccolato… ed estrazione di un Gustoso Premio, ingresso libero alla sala fitness dell’hotel con attrezzature Tecnogym.

Prezzo a partire da Euro 1190,00 per 2 notti, in camera doppia.

Valido dal 13 al 20 aprile.

Era il 26 aprile del 1478, quando durante la grande messa di Pasqua in Cattedrale, Bernardo Bandini e Francesco de’ Pazzi colpirono coi loro pugnali Giuliano e Lorenzo Medici. L’evento è passato alla storia come la “Congiura dei Pazzi”: uno dei fatti di sangue più turbolenti della città di Firenze. A distanza di più di 500 anni questo episodio, che sconvolse l’intera città, ancora riecheggia nei giorni delle festività pasquali, incuriosendo i turisti desiderosi di saperne di più su una delle famiglie più potenti della storia d’Italia.

La famiglia Medici nel corso degli anni ha lasciato molti segni sulla città di Firenze, contribuendo a renderla nei secoli una città d’arte fra le più ricche e potenti: non resta che lasciarsi trasportare indietro nel tempo e ripercorrere i luoghi in cui la celebre famiglia dei Medici ha lasciato il suo ricordo indelebile.

Primo fra tutti Palazzo Medici Riccardi, la prima residenza medicea con all’interno la splendida Cappella dei Magi tra cui affreschi si possono riconoscere alcuni dei protagonisti più illustri della famiglia. Altra meta imperdibile è il così detto Complesso Mediceo Laurenziano che comprende la Basilica di San Lorenzo con la Sacrestia Vecchia, i chiostri, la Biblioteca Medicea Laurenziana e il Museo delle Cappelle Medicee.

La basilica di San Lorenzo, nella omonima piazza, fu definita da sempre come una sorta di pantheon della famiglia: la sua costruzione fu affidata al Brunelleschi che però non riuscì ad ultimarne i lavori e fra le sue mura riposano in eterno alcuni membri della dinastia che fecero grande la città tra cui Cosimo il Vecchio. Celebre anche la Biblioteca Medicea Laurenziana, progettata da Michelangelo, dove ancora sono conservati i manoscritti di letterati greci e latini, a testimonianza del colto clima umanistico della corte di Cosimo e di Lorenzo il Magnifico. Fanno parte del complesso anche le Cappelle Medicee realizzate da Michelangelo, al quale si accede dalla parte absidale della Basilica di San Lorenzo, e che comprende il sontuoso Mausoleo dei Principi e la michelangiolesca Sagrestia Nuova, concepita come cappella funeraria della famiglia Medici.

Infine, merita una visita anche Palazzo Pitti, seconda residenza dei Medici, e Piazza della Signoria dove si erge fiero il monumento equestre di Cosimo I, commissionato al Giambologna, dove in basso sono visibili lo stemma del casato e alcuni bassorilievi.

Non resta che partire alla scoperta della celebre famiglia ancora presente tra le vie della città, immergendosi nella storia e scegliendo di vivere un’esperienza unica nell’incantevole Brunelleschi Hotel di Firenze.

Brunelleschi Hotel

[] L’ingresso del Brunelleschi Hotel si affaccia su una accogliente piazzetta del centro storico fiorentino,[a pochi passi dal Duomo](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=8%3d9eNWE%26J%3dIbE%26L%3dIV9cOY%26w%3dYPaEdJZ%263%3dFBOxQ_0vax_K6_zyku_0D_0vax_JA5UE.CwRwGjPCImJ401AzD.qR_0vax_JApMB0t-T18qL7-93M5J-nG6i9s00vXw_MY1h_Wn%26B%3d5P1TuW.vCB%26D1%3dbIWDfN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città. Il Brunelleschi Hotel ingloba nella facciata una torre semi circolare bizantina del VI secolo e una chiesa medievale, interamente ristrutturate nel rispetto delle caratteristiche originali. All’interno, un [museo privato](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=A%3d3YMZ9%26D%3dHe9%26F%3dHY3WNb%26q%3dSOd9XIc%26w%3d0ARrK_9yUr_J9_tsjx_48_9yUr_IDyOD.FqLvJdJBLgD3Cu5yG.kL_9yUr_IDjGACn-V-0RgD3C-hA9CpRv_PSug_Zh06RgD-K-Qv73Jg-8zPgFGC-e75RtG_9yUr_IDjGACn-8zPgFGC-e75RtG-0RqJzAq-V-0RgD3C_tsjx_48%26u%3dKwKCA4.F9c3rvR%26kK%3dKY4XOd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) conserva reperti rinvenuti durante il restauro della Torre e un calidarium di origine romana, oggi incastonato nelle fondamenta. Il Brunelleschi Hotel fa parte degli Esercizi Storici Fiorentini. L’albergo è stato rinnovato in uno stile classico contemporaneo estremamente elegante, dove predominano i colori chiari e il grigio della tipica pietra serena.

Il [Santa Elisabetta](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3dCdGUI%26I%3dBZI%26K%3dBTCbHW%261%3dXIYIcCX%267%3dE5M2_Obvb_Zl_Kcza_Ur_Obvb_YqP9T.3B5QzKmK5858yMmBwB58m86Ql.B6_Obvb_Yq%267%3dyR4OoY.y86%264m8lF4%3dWCYGaH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) è il ristorante gourmet dell’hotel, uno degli indirizzi gastronomici più interessanti su Firenze. È stato insignito dalla Guida Michelin dal 2021 della seconda stella; ha ricevuto due forchette nella Guida dei Ristoranti d’Italia 2022 di Gambero Rosso e un cappello nella Guida gourmet de L’Espresso 2020. Situato in una sala intima con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte dell’hotel, alla location invidiabile aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata. E’ aperto dal martedì al sabato a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 19.30 alle 22.30. Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis.

La più informale [Osteria Pagliazza](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=4%3d1eNS7%26J%3dIX7%26L%3dIR1cOU%26o%3dYPW7dJV%26u%3dFBKpQ_0rSx_K2_rykq_2D_0rSx_J7wUE.9oRwCbPCEeJ46sAz0.iR_0rSx_J7rGAKoPsEtC-x0rC6Qe_Pi2a9stP_ZxIiQBFr96Ke-G6-4eLBIo-D1IeLH6_rykq_2D%26v%3dDuQD42.LwK%26iQ%3dLR2dPW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), è situata al pianterreno dell’hotel e durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto sulla suggestiva piazzetta antistante l’albergo; propone un menu sfizioso di piatti dichiaratamente a base di ingredienti del territorio. Affianco all’Osteria si trova il Tower Bar, che propone cocktail inediti e personalizzati degustabili anche nel ristorante gourmet.

Brunelleschi Hotel

Via de’ Calzaiuoli – Piazza Santa Elisabetta 3 – 50122 Firenze

[www.hotelbrunelleschi.it](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=9%3dKbDXQ%26G%3d9cQ%26I%3d9WKZEZ%269%3dVFbQa0a%26E%3dC2P0_MYyj_Xi_NkxX_Xz_MYyj_WnSGR.pKD0t8BPvA6GmOwCq.ED_MYyj_Wn%260%3d7P1RwW.vAD%26D1%3dZKWDd7u6iP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

🔊 Listen to this