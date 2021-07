(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 Viabilità: ridotto il limite di velocità da 90 a 70 chilometri orari lungo via Aldo Moro, in direzione Padova/autostrada a causa di lavori in corso

I lavori su viale Aldo Moro, necessari a realizzare una uscita provvisoria per lavori all’interno della caserma Ederle, hanno portato alla chiusura della corsia di marcia lenta nella direzione verso Padova/autostrada. Quindi si circola su una sola corsia dove il limite di velocità da rispettare è stato ridotto da 90 a 70 chilometri orari. La novità è importante, ed è segnalata dai pannelli luminosi lungo il percorso, perché l’autovelox rimane in funzione con la nuova taratura.

Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link http://vicenza.luceverde.it/.

Ufficio stampa

