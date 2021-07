(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 Viabilità, pronto il progetto della Regione per la Sp 119 di Piano Battaglia

Il governo Musumeci ha consumato anche l’ultimo passaggio in vista della completa riapertura della Sp 119, la strada che collega Polizzi Generosa a Piano Battaglia, la località sciistica del Palermitano. L’Ufficio speciale di Palazzo Orleans, diretto dall’ingegnere Leonardo Santoro, ha infatti ultimato e trasmesso alla Città Metropolitana di Palermo, il progetto esecutivo che consentirà all’Ente di bandire la gara per la messa in sicurezza della disastrata arteria provinciale. I fondi a disposizione ammontano a un milione e 500 mila euro e arriveranno, tramite il dipartimento regionale delle Infrastrutture, dal PO FERS 2014/2020 per l’area delle Madonie.

«Si tratta – afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – di un percorso che ha una storia particolarmente tormentata, considerato che a partire dal 2006 è stato inibito in più punti al transito a causa delle numerose frane che hanno distrutto intere parti della carreggiata. Abbiamo consegnato quest’altra spinosa pratica alla nostra Struttura proprio per archiviare definitivamente una lunghissima stagione di pericoli e disagi e presto, oramai, potranno partire i lavori necessari per eliminare le molteplici interruzioni».

Così come prevede il progetto, per ripristinare il lungo tratto interdetto al traffico – circa quattro chilometri – saranno effettuati interventi sul manto stradale, sulle barriere di sicurezza e sulla segnaletica, che dovrà essere incrementata. Sulle scarpate, lato monte e lato valle, sono in programma opere di contenimento, come gabbionate di pietrame e muri in cemento armato. Un altro aspetto fondamentale riguarda il risanamento delle strutture portanti di ponti e viadotti e il rifacimento dei giunti di dilatazione, della impermeabilizzazione e della pavimentazione. Per mettere al riparo la corsia da nuovi cedimenti, bisognerà infine intervenire sui sistemi di smaltimento delle acque piovane, la cui funzionalità, negli anni, è stata praticamente annullata dalla pressoché totale mancanza di manutenzione.

