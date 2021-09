(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 Viabilità Italia, alla vigilia della ripresa dell’anno scolastico in quasi tutte le regioni, traccia un primo bilancio della stagione estiva 2021, in cui, come ormai da oltre quindici anni, ha provveduto a monitorare i flussi di traffico sulla rete stradale e ferroviaria nazionale, per intervenire e risolvere le situazioni di criticità laddove necessario.

Quest’anno tutti i partner che compongono VIABILITÀ ITALIA hanno attuato una particolare strategia DINAMICA A GEOMETRIA VARIABILE, in considerazione dei numerosi cantieri aperti e in previsione di un incremento dei volumi di traffico, in modo da poter contenere i disagi del persone in viaggio e offrire alle stesse un servizio migliore attraverso un rapido riadattamento delle azioni profuse dalle Forze messe in campo.

Infatti VIABILITÀ ITALIA è stata costantemente in allerta, riunendosi ogni settimana modo da effettuare una compiuta analisi di quanto avvenuto in quella precedente e, così, apportare quelle modifiche ritenute necessarie ai piani stabiliti per le giornate successive, diramando all’occorrenza dei comunicati stampa per la più ampia informazione dell’utenza, in modo da orientarne i comportamenti. E i risultati si sono visti, con flussi di traffico maggiormente spalmati in più giorni e non concentrati solo nei fine settimana, come illustrato più avanti.

In una stagione estiva segnata da improvvise e violente condizioni di maltempo, che in alcune giornate hanno interessato tutta l’area Nord del Paese, e da numerosi e devastanti incendi e caldo torrido, con punte ben al di sopra dei quaranta gradi, in alcune aree del Sud Italia e delle Isole, il Dipartimento della Protezione Civile, tramite il settore meteo del Centro Funzionale Centrale, ha costantemente emesso gli avvisi di avverse condizioni meteorologiche fornendo supporto, con previsioni in tempo reale, specifiche e dettagliate, in particolare per le giornate e le situazioni considerate a rischio.

Come di consueto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Dipartimento della Protezione Civile, le Società concessionarie autostradali e l’ANAS (Gruppo FS Italiane) hanno garantito l’attivazione di tutte le misure gestionali idonee ad assicurare le migliori condizioni di sicurezza, assistenza e mobilità, con l’impiego di tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per il soccorso, monitoraggio e gestione degli eventi H24, avvalendosi del necessario supporto di tutte le forze di polizia.

I flussi di traffico veicolare.

In una stagione estiva comunque ancora caratterizzata dallo stato di emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, i dati preliminari finora raccolti sembrano indicare una certa ripresa del traffico rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, con valori, su alcune delle principali direttrici, in linea o addirittura superiori a quelli del 2019, soprattutto nei fine settimana di agosto sia in fase di esodo sia di controesodo. In questo senso sembrano pienamente confermate le previsioni delle giornate individuate preventivamente a “bollino rosso” e “nero” (individuato nella mattina del 7 agosto).

Flussi di traffico intensi gestiti senza particolari criticità, grazie anche alle azioni preventive messe in campo dalla Polizia Stradale e dalle Società concessionarie, anche alla luce dei numerosi cantieri inamovibili presenti questa estate lungo la rete per importanti lavori di ammodernamento della stessa, secondo un cronoprogramma dei lavori condiviso in via preliminare con i competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nonchè con i vari enti territoriali coinvolti.

A livello di flusso turistico, accanto a una ripresa della componente straniera rispetto ai valori del 2020 registrata alle barriere di ingresso e uscita dal Paese, si sono confermati consistenti i movimenti nazionali verso le tradizionali località di villeggiatura con traffico intenso soprattutto lungo la direttrice nord-sud, con particolare interessamento dei corridoi adriatico (A14) e tirrenico (A10-A12), oltre naturalmente alla dorsale nazionale della A1 e lungo la A2 in direzione del sud Italia, dove sono state registrate giornate con traffico anche molto intenso, soprattutto per gli imbarchi verso la Sicilia, ove nei primi due weekend di agosto si sono registrati tempi di attesa di oltre tre

Il costante monitoraggio delle condizioni di traffico e di soccorso all’utenza è stato garantito dalle pattuglie della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, supportate dall’alto dai rispettivi mezzi aerei ed elicotteri. Particolarmente prezioso si è rivelato il contributo offerto alla Polizia Stradale dalle Polizie Locali e Provinciali, anche in occasione delle deviazioni del traffico dalla rete autostradale verso la viabilità ordinaria, laddove si sono registrati in autostrada gravi incidenti e limiti alla percorribilità.

La mobilità su rete ferroviaria

Sul fronte della circolazione ferroviaria l’offerta di collegamenti nazionali e regionali del Gruppo FS Italiane è stata modulata per soddisfare le esigenze di chi ha scelto il treno per raggiungere le principali località turistiche del Paese. Inoltre, grazie al lavoro delle Sale operative di Trenitalia e di Rete Ferroviaria Italiana, è stata controllata e gestita, 24 ore su 24, la circolazione ferroviaria ed il monitoraggio dei punti più sensibili della rete, assicurandone la regolare efficienza anche con presidi di tecnici RFI sulle linee e sugli impianti più strategici. Il Gruppo FS ha dedicato inoltre grande attenzione alle informazioni di viaggio, informando costantemente in tempo reale i passeggeri sulla circolazione ferroviaria.

Al fine di garantire una maggiore sicurezza in occasione delle partenze estive, la Polizia Ferroviaria ha incrementato i servizi istituzionali predisponendo mirati servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che a bordo dei treni, per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. Grande impegno è stato profuso nella gestione dei numerosi casi di incendio, di varia natura, che hanno interessato anche le linee ferroviarie, in particolare nel mese di agosto sulla linea Adriatica. La Polizia Ferroviaria ha, pertanto, operato in ausilio dei viaggiatori e nella gestione di flussi dei passeggeri in sinergia con il personale di Trenitalia e RFI, nonché dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Il piano di comunicazione.

Il piano di comunicazione di Viabilità Italia è stato, come sempre, integrato C.C.I.S.S. che ha diramato sulle 24h oltre 100.000 eventi di traffico sull’intera rete stradale ed autostradale nazionale, garantendone la massima diffusione. Sul numero verde 1518 sono stati realizzati circa 20.485 bollettini macroregionali. Al medesimo numero verde nel periodo interessato sono giunte oltre 70.000 richieste di assistenza, alle quali gli operatori hanno risposto fornendo indicazioni puntuali sulle problematiche di traffico e sulle previsioni di risoluzione.

Sul fronte radiofonico, Rai-Isoradio ha sfruttato tutti i canali informativi per illustrare in tempo reale agli ascoltatori le condizioni di traffico durante tutti i momenti della giornata. Sono stati intensificati i collegamenti nei fine settimana effettuandoli anche in modalità “in diretta” con il tavolo di Viabilità Italia, illustrando gli eventi di traffico e diffondendo messaggi di sicurezza. Rai Mobilità ha realizzato circa 1.050 notiziari Onda Verde, in onda nell’arco delle 24 ore sui canali Radio Uno Radio Due e Radio Tre. Sul fronte televisivo, Rai Mobilità ha realizzato circa 250 notiziari televisivi in onda sui canali Rainews e Rai Uno.

L’auspicio di VIABILITÀ ITALIA è quello di aver maturato ulteriore esperienza dai fatti accaduti, tra cantieri, incendi, inondazioni, bombe da disinnescare e altro, al fine di poter migliorare in futuro sempre di più le proprie performance a favore di tutti coloro che si metteranno in viaggio.

Roma, 10 settembre 2021

🔊 Listen to this