VIABILITA ITALIA – COMUNICATO STAMPA DEL 28.8.2020 ORE 16.00

(AGENPARL) – ven 28 agosto 2020 Ultimo fine settimana di agosto con traffico già intenso dalla mattinata ed in aumento. Le giornate di domani, sabato 29 agosto, e domenica 30 agosto sono da bollino rosso.

Da poco è stata riaperta la diramazione D19 che collega il G.R.A di Roma alla A1 direzione Napoli, all´altezza di San Cesario, rimasta chiusa per più di due ore a causa di un grave incidente, dove al momento permangono delle code a tratti.

Per agevolare gli spostamenti sarà attiva, domani, la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, dalle ore 08.00 alle ore 16.00, per i trasporti nazionali. Domenica 30 agosto la limitazione alla circolazione per i mezzi pesanti per i trasporti nazionali sarà dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Viabilità Italia sta effettuando il monitoraggio della circolazione sulla grande rete viaria nazionale.

Dal termine della mattinata i flussi si sono confermati intensi soprattutto sulle direttrici più importanti e in corrispondenza dei nodi di Bologna, Firenze, Roma e sul corridoio adriatico.

Code a tratti si registrano ancora lungo la direttrice nord della A1 tra Calenzano e bivio A1-Variante e tra Monte San Savino e Valdarno. Code si registrano anche sulla A24 tra Teramo Est ed il bivio A24/SS 80. Traffico intenso anche al Traforo del Monte Bianco in direzione della Francia.

Di seguito le notizie di maggior rilievo:

A1-direzione sud: coda di 14 km tra bivio A1/fine complanare Piacenza e bivio A1/diramazione Fiorenzuola per un incidente ormai risolto e coda di 4 km tra Firenze Sud ed Incisa-Reggello e coda di 3 km tra Incisa – Reggello e Valdarno a causa di un incidente;

A1-direzione nord: coda di 15 km tra Fidenza e bivio A1/fine complanare Piacenza a causa di coloro che rallentano la marcia per guardare sulla carreggiata opposta;

A7-direzione nord: coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla;

A22-direzione nord: coda di 6 km tra Bressanone e Vipiteno;

A22-direzione sud: traffico rallentato tra San Michele e Affi e coda di 6 km tra Carpi e bivio A22/A1;

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Lo scenario meteorologico elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile prevede per sabato 29 agosto tempo instabile su tutto il Settentrione e l´alta Toscana, con precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori alpini e prealpini, e fenomeni anche intensi associati a locali grandinate e raffiche di vento. È stato perciò emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse su Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Valle d´Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Sul resto del Paese cielo sereno o al più velato, con tendenza al peggioramento sul resto della Toscana. Temperature in locale sensibile aumento sul medio e basso Adriatico e in ulteriore locale sensibile diminuzione al Nord-Ovest. Nessuna significativa variazione altrove, ma massime elevate su Romagna e zone pianeggianti interne del Centro e fino a molto elevate sulle due isole maggiori ed al Sud. Venti meridionali in intensificazione sulle aree costiere tirreniche centro-settentrionali.

Domenica 30 agosto previsto tempo ancora instabile su tutto il Settentrione e la Toscana, con precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori alpini e prealpini, e fenomeni anche intensi associati a locali grandinate e raffiche di vento. Tendenza al peggioramento nel corso della mattinata su Sardegna, Lazio, Umbria e sui settori occidentali di Marche e Abruzzo, e dalla sera su Molise e Campania settentrionale con precipitazioni da isolate a sparse. Sul resto del Paese cielo sereno o al più velato. Temperature in locale sensibile diminuzione su Nord-Est, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna. Nessuna significativa variazione altrove ma con massime elevate o molto elevate sulle zone pianeggianti interne del Sud. Venti in ulteriore intensificazione, forti o di burrasca occidentali su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna settentrionale e settori costieri ed appenninici delle restanti regioni centrali e della Campania.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida.

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e ss..

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l´evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all´applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148.

Roma, 28 agosto 2020