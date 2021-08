(AGENPARL) – dom 22 agosto 2021 22 agosto 2021 ore 13.15

Prosegue il primo fine di settimana di controesodo agostano con un volume di traffico intenso su

tutta la rete autostradale. Il traffico intenso registrato già nella giornata di ieri su alcuni tratti

dell’A/1 – tra Napoli e Roma, nei pressi di Firenze e Bologna, e in ingresso a Milano – in A/22 e

A/14, nella giornata odierna, caratterizzata da bollino rosso, il traffico risulta ancora sostenuto già

dalla mattinata, principalmente lungo le direttrici sud-nord, in direzione dei grandi centri urbani.

Alcuni rallentamenti si segnalano in ingresso alle barriere autostradali.

Al momento queste le segnalazioni di maggior rilievo:

 A1 – coda di 1 km tra Bivio A1/Raccordo Caserta sud e Caserta Nord per incidente,

direzione nord;

 A1 – coda di 4 km tra Capua e Caianello per riduzione di carreggiata;

 A1 – coda di 6 km tra Valdichiana e Arezzo per incidente, in direzione nord;

 A1 – code a tratti per traffico intenso in direzione nord tra Roma Nord e Bivio

Diramazione Roma Nord/A1, tra Firenze Scandicci e Barberino del Mugello;

 A1 – chiuso al traffico nodo A1/A24 Roma-Teramo per i veicoli provenienti da Firenze

verso Teramo;

 A9 – code a tratti per traffico intenso tra barriera Como Grandate e Como Monte

Olimpino;

 A10 – coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso,

direzione Genova;

 A14 – code a tratti per traffico intenso tra Bologna e Rimini in entrambe le direzioni;

 A16 – coda di 3 km tra Lacedonia e Grottaminarda per lavori, in direzione di Napoli;

 A22 – coda di 6 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso,

direzione sud;

 A22 – coda di 2 km tra Dogana del Brennero e Vipiteno per traffico intenso, direzione sud

 A 30 – coda di 5 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli per traffico congestionato;

 Traforo del Monte Bianco – coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix

con attesa prevista di un’ora.

Sulla rete stradale ed autostradale in gestione Anas traffico regolare anche se sostenuto lungo le

direttrici di controesodo dalle località di villeggiatura, in particolare, lungo la A2 Autostrada del

Mediterraneo tra Lauria e Salerno, in direzione nord.

Per agevolare gli spostamenti è attiva la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di

massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 t, per l’intera giornata di oggi, domenica 22

agosto, dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Secondo lo scenario meteo elaborato dal Dipartimento della Protezione civile, nella giornata di

oggi, domenica 22 agosto, il tempo è stabile e soleggiato su tutto il Paese, salvo piogge sparse sui

settori alpini con temperature massime in lieve aumento e con valori localmente elevati sulla

COMUNICATO STAMPA

Pianura Padana e nelle zone interne delle regioni del Centro-Sud. Tra lunedì 23 e martedì 24

agosto, si prevedono precipitazioni più diffuse sulle regioni settentrionali, fino ai settori

pianeggianti.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Come di consueto, si raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un

veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben

informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione

alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé e dei passeggeri con l’uso delle cinture di

sicurezza dei posti anteriori e posteriori.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero

gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari

di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile consultare

il sito web www.stradeanas.it, inoltre, è possibile utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione sono disponibili sui siti internet delle

singole Società Concessionarie e, per numeri e contatti utili, sul sito www.aiscat.it

INFORMAZIONI PER CHI VIAGGIA IN TRENO

Il Gruppo FS Italiane per garantire la mobilità estiva 2021 ha potenziato il servizio di customer

care nelle principali stazioni italiane e a bordo dei treni. L’offerta di collegamenti nazionali e

regionali di Trenitalia è stata modulata per soddisfare le esigenze di chi ha scelto il treno per

raggiungere le principali località turistiche del Paese. Il Gruppo FS Italiane, grazie al lavoro delle

Sale operative di Trenitalia e di Rete Ferroviaria Italiana, controlla e gestisce, 24 ore su 24, la

circolazione ferroviaria e monitora i punti più sensibili della rete, assicurandone la regolare

efficienza anche con presidi di tecnici RFI sulle linee e sugli impianti più strategici. Gli aspetti di

sicurezza legati ai flussi passeggeri e merci sono curati dalla struttura di Protezione Aziendale,

specialisti di Security presenti su tutto il territorio nazionale. I viaggiatori potranno informarsi in

tempo reale sulla circolazione ferroviaria attraverso i canali del Gruppo FS Italiane: Infomobilità

🔊 Listen to this