(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2020 VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: TRAFFICO MOLTO INTENSO SU ROMA-FIUMICINO

Code sulla Roma-Fiumicino da viale del Lago di Traiano a via Luigi Stirpa verso Roma a causa di un incidente.

Code anche più avanti, all’altezza dell’allacciamento col Grande Raccordo Anulare, in questo caso per traffico intenso.

Lo comunica Astral Infomobilità.

________________________________

Qualsiasi altro uso di questa email è proibito.

If you have received it in error, please notify the sender immediately and delate the original.

Any other use of the mail by you is prohibited.