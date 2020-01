(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2020 VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: TRAFFICO MOLTO INTENSO SU CARREGGIATA ESTERNA GRA PER DUE INCIDENTI

Traffico intenso sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare per due incidenti.

Uno avvenuto in corsia di sorpasso con code dalla Pisana alla Cristoforo Colombo e con ripercussioni anche sulla viabilità della Roma Fiumicino; l’altro avvenuto poco dopo la Galleria Appia con code a partire dalla Laurentina.

Lo comunica Astral Infomobilità.

